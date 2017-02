Neuer Pfarrer für den Bezirk „Huckingen/Hüttenheim“

Nun ist es offiziell, denn nach Ablauf der Einspruchsfrist steht fest: Pfarrer Bodo Kaiser wird am Sonntag, 19. März 2017 um 15 Uhr in einem festlichen Gottesdienst im Gemeindehaus Huckingen, Angerhauser Straße 91, durch Superintendent Armin Schneider in die Pfarrstelle im Bezirk „Huckingen/Hüttenheim“ eingeführt.

Das Presbyterium der Evangelischen Auferstehungsgemeinde Duisburg Süd hatte Pfarrer Bodo Kaiser in einem Wahlgottesdienst am 2. Februar 2017 in öffentlicher Abstimmung einstimmig gewählt. Damit ist die Pfarrstelle im Bezirk „Huckingen/Hüttenheim“ nach gut einem Jahr wieder besetzt.

Pfarrer Kaiser ist 53 Jahre alt. Seit 25 Jahren ist er mit seiner Frau Annette Kaiser verheiratet. Beide wurden in Essen geboren. Das Paar hat erwachsene Zwillingtöchter, die 22 Jahre alt sind und zurzeit studieren. Sein bisheriger Wirkungsort als Vikar und Pfarrer war Düsseldorf. In den letzten 22 Jahren war Bodo Kaiser Pfarrer der Ev. Kirchengemeinde Unterrath. Dort hat er die ganze Bandbreite des Gemeindepfarramtes gelebt, vom Krabbelgottesdienst über die Kinder- und Jugendarbeit, die Erwachsenenbildung bis hin zur aktivierenden Seniorenarbeit.