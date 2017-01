Piraten: Tarifdschungel im ÖPNV – “Ich bin ein Fahrgast, holt mich hier raus!”

Oliver Bayer (PIRATEN), Vorsitzender der Enquetekommission Finanzierung, Innovation und Nutzung des Öffentlichen Personenverkehrs (EK IV) im Landtag NRW erklärt in der heutigen Landtagsdebatte zum Abschlussbericht:

„Undurchsichtige Tarifangebote, schwierig zu bedienende Automaten und schwer nachvollziehbare Preise – so sieht der Nahverkehrsalltag in Nordrhein-Westfalen aus. Obwohl alle Bürgerinnen und Bürger mit ihren Steuern bereits zwei Drittel des ÖPNVs bezahlen, dürfen sie ihn erst nach einer Tarif- und Vertriebstortur nutzen. Der Tarifdschungel muss weg.

In der heutigen Plenardebatte zum Bericht der Enquetekommission verweigerten die alten Fraktionen wirksame Antworten auf die Finanzierungsprobleme im Nahverkehr. Weder mit den umstrittenen Öffentlich-Privaten- Partnerschaften, noch mit kilometerbasierten eTarifen könnten nennenswerte Summen zum notwendigen Ausbau des ÖPNV eingenommen werden.

Das Finanzierungsmodell der Zukunft ist das Bürgerticket. Wenn jeder einen geringen Pflichtbeitrag leistet, kann nicht nur ein doppelt so gutes ÖPNV-Angebot finanziert werden, es können auch die Busse und Bahnen fahrscheinfrei genutzt werden. Vorbild ist das erfolgreiche NRW-Semesterticket. Zunächst als ungerecht und nicht umsetzbar verteufelt, ist es nun eine willkommene und stete Einnahmequelle der Verkehrsunternehmen. Dieses Konzept sollte auf alle Bürgerinnen und Bürger übertragen werden.

Ein Bürgerticket wäre nicht nur smart, sondern auch gerecht. Andere problematisieren, wir bieten Lösungen. Wir haben zusätzlich zur Kommission ein Gutachten in Auftrag gegeben. Es zeigt, wie ‚Bus und Bahn fahrscheinfrei‘ in NRW umsetzbar ist. Die drei Modellkommunen Wuppertal, Bad Salzuflen und der Kreis Recklinghausen erhalten einen konkreten Fahrplan in die Zukunft des Nahverkehrs.

Vorschbild: Oliver Bayer – Foto: Tobias M. Eckrich