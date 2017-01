Die neue Website und Community „ “ startet eine neue Fotomission „Zeig uns Dein Revier – Die Fotochallenge 2017“ und prämiert das beste Foto mit 100 Euro. Alle Ruhrgebietsliebhaber können ihren schönsten Schnappschuss über oder die mobile App hochladen und mit etwas Glück das Preisgeld gewinnen.

Keine andere Region in Deutschland ist so vielfältig wie das Ruhrgebiet, wenn es um die Freizeitgestaltung geht. Es wird also nicht so einfach sein sich für den besten Schnappschuss seines Lieblingsortes zu entscheiden. Inspiration für passende Ausflugsorte kann man vorab unter sammeln. Die Nutzer laden ihren schönsten Revierschnappschuss in der Community oder über die kostenlose Dein Ruhrgebiet App (erhältlich für iOS und Andriod) hoch. Die Redaktion wählt bis zum ….. den schönsten Schnappschuss aus und prämiert ihn mit 100 €.

Mit einem umfangreichen Veranstaltungskalender und Locationguide bündelt die Website und zentral das Freizeitangebot der gesamten Region und bietet den Nutzern mit der interaktiven Community gleichzeitig die Chance sich zu vernetzen. Spannende Magazinbeiträge, hochdotierte Fotomissionen und ein Locationguide mit dem echten Geheimtipps der Region machen Dein Ruhrgebiet zu DEM Onlineportal für den Ruhrpott.

Dein Ruhrgebiet verbindet praktische Tipps zur Freizeitplanung mit Gemeinschaft und Entertainment und möchte sich langfristig als die größte Online-Community für das Ruhrgebiet etablieren. Die Plattform möchte mit der Bandbreite an Freizeitmöglichkeiten von Restaurants, über Kultur, Konzerte, Partys bis hin zu Festivals und weiteren Events keine spezielle Zielgruppe ansprechen, sondern für alle Menschen der Region die erste Anlaufstelle sein, wenn es um die Freizeitgestaltung geht. Bei Dein Ruhrgebiet informiert man sich über anstehende Events, entdeckt die neuesten Geheimtipps und vernetzt sich mit netten Gleichgesinnten der Region zur gemeinsamen Entdeckungsreise. In regelmäßigen Fotomissionen treten die Nutzer gegeneinander an und können mit ihren schönsten Fotos hochdotierte Preise (z.B. Tickets für hochkarätige Veranstaltungen) gewinnen.