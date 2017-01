Günstig in den Urlaub: So sichern Sie sich den besten Preis

Eine Reise in der letzten Minute zu buchen ist meistens nicht nur sehr günstig, sondern oft auch spannend und aufregend. Schnäppchen kann man nicht nur direkt am Flughafen, sondern auch bei einer online-Buchung ergattern – sofern man einige Regeln beherzigt. Wir verraten, wie man hierbei am besten vorgeht und was es zu beachten gilt.

Nicht jedes Last-Minute-Angebot ist ein Schnäppchen

Früher galt: Am günstigsten reist, wer entweder weit im Voraus oder Last Minute bucht. Vielreisende wissen jedoch, dass dies nicht in jedem Fall stimmt. Bei vielen Anbietern bedeutet Last Minute nämlich nicht, dass eine Reise besonders günstig ist, sondern lediglich, dass man sie relativ spontan antreten kann – teilweise sogar schon am nächsten Tag. Die sogenannten „Restposten“ aus einer Zeit, als Reisebüros noch ganze Bettenkontingente aufkauften und am Ende der Saison vergünstigt anboten, sind hingegen so gut wie passé.

Last Minute ist vor allem dann ein Schnäppchen, wenn man hinsichtlich Reisedatum und -ziel flexibel ist, wie ein Vergleich von Frühbuchung und Last Minute verdeutlicht. Denn dann kann man sich unter den inzwischen zahlreichen Angeboten tatsächlich dasjenige aussuchen, das den höchsten Rabatt bietet und den eigenen Wünschen am nächsten kommt. Wer jedoch nur in der Hauptsaison verreisen kann, sich auf ein Reiseziel festgelegt hat und trotzdem sparen möchte, sollte Hotelzimmer oder Ferienappartement allerdings so früh wie möglich buchen – in diesem Fall profitieren Reisende nämlich von attraktiven Frühbucherrabatten. Zudem sind mit etwas Glück die schönsten Zimmer noch verfügbar. Wer fliegen möchte, wird die Tatsache schätzen, dass noch zahlreiche Termine zur Verfügung stehen.

Weitere Spartipps

Vergleichsportale nutzen: Vergleichsportale helfen dabei, das preiswerteste Hotel bzw. den günstigsten Flug zu finden. Bekannte Portale sind zum Beispiel für Hotels oder für Flüge.

Bildrechte: Flickr CC BY 2.0