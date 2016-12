NRW vereinfacht Zusammenarbeit der Kommunen mit neuer Online-Plattform

Die Online-Plattform „Interkommunale Zusammenarbeit“ wird die kommunale Gemeinschaftsarbeit in NRW ab heute vereinfachen und beschleunigen. „Wir ermöglichen den webbasierten Wissenstransfer, und helfen so den Gemeinden dabei, ihre Aufgaben vor Ort noch effizienter zu erledigen“, sagte Kommunalminister Ralf Jäger. Die Datenbank ist als Leitfaden und Nachschlagewerk für alle Kommunen konzipiert.

Das Angebot reicht von Gesetzen, Verordnungen, Urteilen und Fachliteratur über Checklisten, Musterformulare und Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit bis hin zu FAQ, Hotline und einem Newsletter. Jede Kommune kann eigene Ideen und Erfahrungen in die Datenbank einbringen. „Das Rad muss nicht in jeder Kommune neu erfunden werden – Datenbanken, die Daten und Fakten für alle sie nutzenden Kommunen im Bereich interkommunaler Zusammenarbeit zusammenführen, sind ein Mehrwert für die kommunale Verwaltung und damit am Ende auch für Bürgerinnen und Bürger“, betonte der Minister. So kann die Plattform Anregungen zur Schaffung von gemeindeübergreifenden Back-office-Strukturen und anderen Projekten der interkommunalen Zusammenarbeit geben. „Die Datenbank ist ein Mehrwert für alle Beteiligten. Denn durch schlankere Strukturen wird die Verwaltung noch leistungsfähiger“, erläuterte Jäger.

Mit rund 525.000 Euro aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz fördert das Land Nordrhein-Westfalen das Projekt. Vorangetrieben wurde der Aufbau der Datenbank vor allem durch die Kommunalen Spitzenverbände, betrieben wird die Plattform von der Kommunalagentur NRW. Die Datenbank ist nicht einzelnen Kommunen vorbehalten, sondern steht ab heute allen Interessierten Kommunen unter zur Verfügung.