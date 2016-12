Piraten Kreis Wesel – Neuer Vorstand gewählt

In der Kreismitgliederversammlung des Kreisverbands Wesel der Piratenpartei am 04. Dezember 2016 im Haus des Internationalen Kulturkreis Moers e.V. haben die Piraten den scheidenden Vorstand entlastet und turnusgemäß ihren neuen Vorstand und Kassenprüfer gewählt.

Als Vorsitzender wurde Karl-Heinz Hildebrandt bestätigt, zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Guido Schlüter gewählt, der bisher Beisitzer im Kreisverband war. Auch der Schatzmeister Andreas Schürer sowie der Beisitzer Rudolf Lörcks wurden im Amt bestätigt.

Nach den Wahlen wurde die aktuelle Situation im Kreisverband beleuchtet und lange und intensiv die Vorbereitung der kommenden Wahlen – es stehen in 2017 Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen und Bundestagswahlen an – besprochen, Strategien abgewogen und Finanzpläne erklärt und abgestimmt.

Landtagswahl 2017Manfred Schramm, politischer Geschäftsführer im Landesverband NRW und Mitglied im Kreisverband Wesel erläuterte dazu die landesweiten Pläne und den aktuellen Sachstand.

Nach den Gesprächen und Diskussionen um die kommenden Wahlen besprachen die anwesenden Piraten und 3 Gäste die Arbeit in den Städten und Gemeinden im Kreis Wesel und die Arbeit in den Stadträten Neukirchen-Vluyn und Wesel und dem Kreistag Wesel.

Nach einem langen und intensiven Kreisparteitag wurde die Versammlung mehr als 2 Stunden nach der geplanten Zeit beendet.