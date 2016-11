Duisburg: Bauwagenplatzbewohner geben Unterschriften im Rathaus ab

Am 5.12.2016 um 12 Uhr wird der Verein Experimentelles Wohnen e.V. die gesammelten Unterschriften für den Erhalt des Duisburger Bauwagenplatzes im Rathaus abgeben.

Die Vereinsmitglieder sammelten 5000 Unterschriften und setzen damit ein deutliches Zeichen für ihr ökologisches und nachhaltiges Projekt.

Im AZ Mülheim steht weiterhin am 14.1.2017 um 20 Uhr die 22-jährige Geburtstagsfeier des Wagenplatzes in Duisburg-Homberg auf dem Programm. Angekündigt haben sich Silpha and the corpseboners (Crossover aus Nürnberg), NiMa Lindner (Alternative aus Essen), Annemieke (Folk aus Bremen) und Support.