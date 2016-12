SPD Duisburg trauert um Jürgen Feuchtner

Die Walsumer SPD trauert um den ehemaligen SPD-Bezirkspolitiker Jürgen Feuchtner. Jürgen Feuchtner war 48 Jahre SPD-Mitglied und jahrelang für die SPD in Walsum aktiv, wo er die politischen Geschicke prägte und für seine bürgernahe Vertrauensarbeit bekannt war.

Das SPD-Urgestein Jürgen Feuchtner gehörte von 1984 bis 2014 für insgesamt 30 Jahre der Bezirksvertretung in Duisburg-Walsum an. Als Fraktionsvorsitzender leitete er dort die SPD-Fraktion für mehr als 7 Jahre. Oberbürgermeister Sören Link ehrte ihn 2015 mit dem Ehrenwappen in Gold für sein langjähriges kommunalpolitisches Engagement.

Neben seinen zahlreichen politischen Tätigkeiten engagierte sich Jürgen Feuchtner vielfältig im örtlichen Vereinsleben des Sportes und der Heimat- und Brauchtumspflege, unter anderem als Ehrensenator der Kinderkarnevalsgesellschaft Wehofen, zu deren Gründungsmitgliedern er gehörte. Viele Wehofer kannten ihn auch als Inhaber seiner Wehofer „Bude“, die er mit seiner Ehefrau betrieb. Die Menschen im Ortsteil sprachen ihn direkt vor Ort mit ihren Sorgen und Nöten an. Jürgen Feuchtner kümmerte sich dann um diejenigen, die seiner Hilfe bedurften.

„Jürgen Feuchtner hat sich als vorbildlicher Kümmerer für die Menschen eingesetzt. Er kannte sich bestens aus in „seinem Wehofen“ und hatte das richtige Gespür für die Belange der Menschen. Wir verlieren einen guten Freund,“ erklären SPD-Bezirksfraktionsvorsitzender Detlef Frese, der Walsumer SPD-Vorsitzende Benedikt Falszewski, der Bezirksbürgermeister Georg Salomon und der Duisburger SPD-Fraktionsvorsitzende Herbert Mettler.