Das war die Woche, die gewesen sein wird: Und das Auto wartet im Park

Überraschung: Keine Bäume in dieser Ausgabe! Die Begehung der Grünen im Kantpark hat ja nun auch nichts Besonderes mehr ergeben und der Rat wird wohl kaum auf Bürgervorschläge in letzter Minute eingehen. Fals ich falsch liegen sollte, wäre das ein Zeichen dafür, dass man wenigstens irgendwie die Bürger wahrnimmt. Wo man Bürger aber nicht wahrnimmt und ebenfalls was im Park macht? Bestimmt in dieser Stadt.

Thema der Woche

„Der gesamte Park dient als wichtige Verbindung zwischen Bahnhof und dem Stadtteil Duissern (Anschluss an die Königsberger Allee) und bietet einen attraktiven Aufenthaltsbereich für die Bevölkerung Duisburgs Innenstadt.“ Schreibt über den Goerdeler Park. „Die Eigentümerin der DB-Gebäude, die Immobiliengesellschaft „Dic Asset“, bestätigt den geplanten Bau eines Mitarbeiterparkplatzes“. Schreibt dagegen Und zwar genau da, wo momentan die Spiel-Wiese für die Kinder ist. Sobald es um Arbeitsplätze geht hat das Kindeswohl offenbar zurückzustehen – dabei bemüht sich die Bürgerinitiative für den Park gerade darum dem Park ein netteres Image zu verleihen. (Wir berichteten darüber im Jahr 2015.) Mittlerweile gibts einen Öffentlichen Garten und einen Kinderspielplatz. Und das Garten-Projekt war ja sogar in diesem Jahr eines der Leuchttürme bei den Umwelttagen, die sich dem Urban Gardening widmeten. (Bye the way: Allmählich wäre mal so eine Übersichtskarte über die verschiedenen Gardening-Projekte nicht verkehrt. In dem Fall würde echt Google Maps reichen. Hüstel.)

Jetzt aber wird der Park noch kleiner als er ohnehin schon ist und die Spiel-Wiese wird ersatzlos gestrichen. Von der Stadt: Kein Wort darüber, wie man das dem Bürger vermitteln möchte. Da werden wohl einfach Tatsachen geschaffen und die Stadt sieht schweigend zu. Augen zu und durch! Aber was soll’s, wenn man eh schon dabei ist Bäume abzuholzen, da macht eine Wiese ja noch nicht mal mehr Arbeit – irgendwie müssen die Autos der Mitarbeiter ja dann demnächst zum Parkplatz kommen und wenn da Bäume zu eng stehen, ja, mei, Arbeitsplätze sind wichtiger als alles andere. Schweigt deswegen die Stadt? Um „Dic Asset“ nicht zu verärgern? Darf man sowas vermuten? Man darf.

