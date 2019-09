Märchenhafter Escape-Room: Evangelische Auferstehungsgemeinde Duisburg Süd feiert Gemeindefest

Vom 13. bis zum 15. September 2019 feiert die evangelische Auferstehungsgemeinde Duisburg Süd ein Gemeindefest zum Thema „Märchen und Mittelalter“ rund um das Ungelsheimer Gemeindezentrum am Sandmüllersweg. Ob Pfarrer Rainer Kaspers und Pfarrer Bodo Kaiser wie 2017 wieder beim Turnier die Kräfte messen, ist noch nicht bekannt. Fest steht aber dies: Interessierte sind herzlich eingeladen und…

… Kitakinder führen die „Bremer Stadtmusikanten“ als musikalisches Märchen auf, eine Märchenerzählerin liest im Turmraum der Kita vor, bei der Kostümprämierung können Kinder etwas gewinnen, in einem extra angelegten Märchenwald sind am Sonntag Fabelwesen anzutreffen und Freitagabend gibt es dort eine trendige Kopfhörerparty mit mittelalterlicher und aktueller Musik. Selbstverständlich gibt es drei Tage lang einen Mittelaltermarkt. Außerdem Bühnenauftritte, bei denen mittelalterliche Musik live von „Iter musicum“ und „Emscherflute“ gespielt und gesungen wird, Turniere für Groß und Klein, Kutschfahrten durch Ungelsheim und einen „Märchen-escape-room“ im Turm der Kirche, für den man sich anmelden muss. Erwachsene haben bei den Tavernenabenden ihre Freude an den Getränken und dem schmackhaften Essen. Außerdem können sie im Bibelgarten lustwandeln und den Schmied beim Handwerk bewundern. Los geht´s am Freitag, 13. September 2019 um 18 Uhr mit der Eröffnung des Mittelaltermarktes; am Samstag geht es von 11 Uhr bis spätabends gegen 23 Uhr weiter. Beide Abende enden mit dem Abendsegen. Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit dem Familiengottesdienst und endet gegen 14 Uhr. Informationen zum Escape-Room und zum Mittelalterfest gibt es bei Pfarrer Rainer Kaspers (Tel.: 0203 / 7297702), auf der Facebookseite der Evangelischen Auferstehungsgemeinde Duisburg Süd und deren Internetseite (www.ev-auferstehungsgemeinde.de).