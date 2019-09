Duisburg: Weltkindertag 2019 im Innenhafen zum Thema Kinderrechte

„Der Weltkindertag wird in Duisburg seit 24 Jahren gefeiert. Das diesjährige Thema Kinderrechte ist mir eine Herzensangelegenheit, denn Kinder können für ihre Rechte selber noch nicht einstehen und sind in ihrem Bedürfnis nach Förderung, Schutz und Betreuung auf Erwachsene angewiesen. Ich begrüße deshalb auch die aktuell politische Diskussion, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern. Denn auch hier ist das Ziel Kinder und Familien zu stärken“, so Familiendezernent Thomas Krützberg.

„Den Weltkindertag gibt es bereits seit 1953 und mittlerweile beteiligen sich mehr als 145 Staaten an seiner Ausrichtung. Überall werden Feste für und mit Kindern gefeiert“, erklärt Hinrich Köpcke, Leiter des Jugendamtes und ergänzt: „Von Anfang an war mit diesem Tag eine doppelte Absicht verbunden: auf der einen Seite sollte dieser Tag ein Tag des Spiels und der Erholung werden, an dem Kinder durch Feiern und vielerlei Aktivitäten geehrt werden; auf der anderen Seite sollte der Tag zur Aufklärung und vielfältigen Information über die Probleme der Kinder dieser Welt genutzt werden.“

Alle Kinder, deren Eltern, Freunde und Verwandte sind herzlich eingeladen den Weltkindertag mit all seinen Attraktionen und Angeboten am Duisburger Innenhafen zu genießen.

Auch in diesem Jahr haben alle Kinder- und Jugendlichen bis zu 14 Jahren freie An- und Abfahrt auf allen Linien der DVG.

Flyer, die über das Angebot Auskunft geben, liegen ab sofort in allen Bürgerservicestationen aus und werden zudem an alle städtischen Kindergärten und Grundschulen verteilt. Auch auf der Internetseite des Jugendamtes kann man den Flyer downloaden.