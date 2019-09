Caritas weitet Beratung für suizidgefährdete junge Menschen aus

Die Caritas erweitert ihre Online-Beratung für junge Menschen mit Suizidgedanken. Das Beratungsangebot „[U25] – Suizidprävention“ startet zum Welttag der Suizidprävention am Dienstag auf der Videoplattform Youtube, wie der katholische Wohlfahrtsverband am Montag in Berlin mitteilte.

„Die weiterhin starke Nachfrage für das Beratungsangebot [U25] zeigt, wie viele Heranwachsende mit suizidalen Krisen zu kämpfen haben“, sagte Verbandspräsident Peter Neher. Daher wolle die Caritas mit dem zusätzlichen Youtube-Angebot neben den Auftritten bei Instagram und Facebook auf einem weiteren digitalen Kanal mit jungen Menschen in Kontakt kommen, um sie aufzuklären und ihnen Hilfe anzubieten.

Auf dem Youtube-Kanal „u25.de/youtube“ sollen sowohl Beiträge über Beratungsangebote als auch verschiedene Aufklärungs- und Informationsvideos zu finden sein. Suizid ist laut Caritas unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 10 und 25 Jahren die häufigste Todesursache.