MSV Duisburg: Schützenfest beim Niederrheinpokal gegen den SC Oberhausen 1920

Der MSV Duisburg gewann die 1. Runde des Niederrheinpokals gegen den Bezirksligisten SC Oberhausen 1920 souverän 0:11. Die Zebras gelten nicht zu Unrecht zum Favoriten in diesem Turnier. Gespielt wurde im Stadion Niederrhein, da RWO am Samstagnachmittag in beim FSV Vohwinkel zu Gast.

Der MSV hatte seit Anpfiff das Spiel im Griff. Bis zur Halbzeit konnten sich die Zebras eine zaghafte 3:0 Führung erspielen. In der zweiten Halbzeiten drehte die Lieberknecht-Elf dann richtig auf. Kapitän Moritz Stoppelkamp schoss gleich vier Tore, Sinan Karweina traf dreimal und Yassin Ben Balla sowie Vincent Vermeij trafen jeweils zwei Mal. Die Duisburger treffen in der 2. Runde auf die SSVg Velbert. Anstoß ist am 18.09.2019 um 19:30 Uhr.

Die Fotostrecke zur Begegnung können Sie unter folgenden Link abrufen: https://www.xtranews.pics/index.php?/category/51

Die Aufstellung:

SC 1920 Oberhausen:

Masoud Mohammad, Dennis Pawellek, Sven Weinknecht, Christopher-Andreas Segura-Dolinski, Besir Muga, Sascha Möllmann, Amrullah Bayhoca, Bilal Fezzani, David Möllmann, Elvis Prince Grohmann, Yusuf Allouche – Trainer: Ümit Ertural

MSV Duisburg:

Leo Weinkauf, Marvin Compper, Arne Sicker, Joshua Bitter, Lukas Boeder, Yassin Ben Balla, Tim Albutat, Lukas Daschner, Leroy-Jacques Mickels, Moritz Stoppelkamp, Vincent Vermeij – Trainer: Torsten Lieberknecht

Schiedsrichter: Markus Wollenweber (Mönchengladbach)

Zuschauer:



Tore: 0:1 Yassin Ben Balla (6.), 0:2 Moritz Stoppelkamp (18.), 0:3 Vincent Vermeij (23.), 0:4 Sinan Karweina (48.), 0:5 Moritz Stoppelkamp (48.), 0:6 Moritz Stoppelkamp (51.), 0:7 Yassin Ben Balla (53.), 0:8 Moritz Stoppelkamp (55.), 0:9 Sinan Karweina (67.), 0:10 Vincent Vermeij (69.), 0:11 Sinan Karweina (82.)