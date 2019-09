Duisburg: Städtische Sportvereine stellen sich vor bei „Duisburg bewegt sich“

Das Duisburg eine Sportstadt ist, ist allgemein bekannt. Doch wie vielseitig das Angebot ist, darüber kann man sich ein Bild machen. Am heutigen Samstag stellen sich in der Duisburger Innenstadt zahlreiche lokale Sportvereine vor. Neben beratenden Gesprächen gibt es auch viele Mitmach-Aktionen und Show-Programm. Vom klassischen Turnen bis hin zu aufwändingen Wrestling wird alles geboten. Ein besonderes Highlight ist eine 10 Meter hohe Kletterwand, an der man sein Geschick beweisen kann.

Interessierte können sich noch bis 18 Uhr informieren.

