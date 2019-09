Vfl Bochum: Schoß Robin Dutt sich in der Halbzeitpause selbst ins Abseits?

Beim VfL Bochum wurde bis Dato noch kein neuer Chef-Trainer präsentiert. Die Verantwortlichen lassen sich Zeit mit der Suche. Der Sportvorstand soll sich aber in finalen Gesprächen befinden. Die Ära Robin Dutt ist beim VfL Bochum abgelaufen, da der Trainer nach einer Pressekonferenz den Hut nehmen musste.

Die PK nach dem 3:3 gegen den Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden hatte es in sich. Robin Dutt analysierte nicht wie üblich das vollendete Bundesliga-Spiel, sondern rückte seine eigene Person in den Vordergrund. Seine eigene Person stellte er in Frage, warum aber eigentlich? Der ehemalige DFB Sportdirektor genoss innerhalb, aber auch außerhalb des Clubs großes Ansehen. Trotz der ausbleibenden Erfolge in der aktuellen Saison kamen keine negativen Stimmen über Dutt auf, eher rückte der Sportvorstand in die Kritik.

XN verfügt über Aussagen von Spielern, wo es in der Halbzeitpause zum Bruch zwischen Trainer und Mannschaft gekommen sei. Manuel Riemann übernahm zwar das Zepter in der taktischen Ausrichtung, jedoch soll sich der 54-Jährige Coach eine Wortentgleisung geleistet haben.

Im Anschluss an dieser Entgleisung, übernahm der Sportchef das Wort. Die Marschroute für das 3:3 legte Riemann gemeinsam mit seinem Team fest. Die Autorität des Chef-Trainers wurde zwar deutlich untergraben, aber oft wird geschimpft, dass es nicht mehr diese Typen im Fußball gibt. Nun gibt es mit Riemann einen Typen der auch beim SV Sandhausen oder damals bei Wacker Burghausen immer das Beste für seinen Verein wollte, wie auch die taktische Umstellung beweist. Hätte er sein Team lieber 0:3 verlieren lassen sollen, wenn er Defizite in der Ausrichtung erkennt?

Nein, denn im Sport zählt das Siegen und in dem Fall ohne Rücksicht auf Verluste, da es immer im Sinne des Clubs geht. Dutt hat nach Aussagen von diversen Spielern bereits vorher die Autorität in der Kabine verloren.

Demnächst wird ein neuer Chef-Trainer an der Seite des VfL Bochum stehen. Kenan Kocak (SV Sandhausen, Waldhof Mannheim) oder Hannes Wolf finden wir in der Sportredaktion als geeignete Kandidaten für den Chef-Trainer Posten. Beide Trainer verfügen über ein herrliches Konzept