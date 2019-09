MCB19: Barcamp für Medieninteressierte in Duisburg im Oktober

Zum dritten Mal veranstalten Medieninteressierte aus Duisburg und Umgebung ein Barcamp. Ausgerichtet wird die Mitmachveranstaltung am 12. Oktober von 10 bis 16 Uhr beim IMBSE auf der Martinstraße 35 in Zusammenarbeit mit dem Medienwolf, Medienforum Duisburg sowie dem Projekt vierpunkteins. Angesprochen sind Menschen mit Interesse am Thema bzw. Akteure der Kinder- und Jugendarbeit, schulischen Bildung sowie des beruflichen Lernens.

Über den Onlinelink https://barcamptools.eu/MBC19/ findet Ihr alle wichtigen Informationen und die Möglichkeit, Euch anzumelden und eine eigene Session vorzuschlagen. Eine Registrierung ist aufgrund der Platzkapazität (max. 30 Personen machen mit) und Organisation erforderlich. Es haben sich 11 von 30 Personen bisher angemeldet.

Was ist ein Barcamp?

Beim Barcamp können alle Beteiligten selbst Beiträge, so genannte Sessions, einbringen und mit anderen ihre Ideen austauschen, etwas präsentieren oder eine Frage in den Raum werfen. Insofern ist das Barcamp ein lebendiges Mitmach-Format. Was ist ein Barcamp? Dazu ein kurzer Film: https://youtu.be/IQBCsBeWFew

Die Teilnahme am Barcamp ist für alle kostenfrei.