DIE GRÜNEN Duisburg: Einladung zur Veranstaltung des Hauptarbeitskreises Migration zur Diskussion

Wir laden herzlich ein zur Veranstaltung des Hauptarbeitskreises Migration und der Diskussion mit der Abgeordneten im Landtag NRW Berivan Aymaz (Flüchtlings- und integrationspolitische Sprecherin der GRÜNEN Fraktion im Landtag NRW)

Frau Aymaz wird über den neuesten Stand bei den sogenannten Kettenduldungen berichten. Die Anwendung der Bleiberechtsregelung des § 25b AufenthG betrifft in Duisburg Langzeitgeduldete die mittlerweile in 4. Generation hier leben. Die Erfahrung zeigt, dass die Duldung eines der größten Integrationshindernisse ist. Zweiter Schwerpunkt wird die aktuelle Situation Geflüchteter in NRW insbesondere in Duisburg sein.

Am Dienstag, den 10. September 2019 um 17 Uhr wird neben Frau Aymaz auch der integrationspolitische Sprecher der GRÜNEN Duisburg Melih Keser für Fragen zu Verfügung stehen. Veranstaltungsort ist das Rathaus Duisburg (Raum 130)