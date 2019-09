Duisburg: „Mitmachen strengstens erlaubt“ – Duisburger City wird zur Sportarena

Am Samstag, den 07. September 2019 verwandelt sich die Königsstraße von 11 – 18 Uhr in die größte Sportarena Duisburgs. Beim diesjährigen Aktionstag des Duisburger Sports in der attraktiven City präsentieren mehr als 40 Vereine und Fachschaften ihre Sportarten und laden alle Besucher ein Sport zu sehen, zu erleben und auszuprobieren.

Unter dem Motto „Mitmachen strengstens erlaubt“ wird allen Besuchern des Festes in der Innenstadt ein attraktives und mit vielen Höhepunkten gespicktes Programm rund um den Duisburger Sport geboten. Das abwechslungsreiche Demonstrations- und Mitmachprogramm wird durch ein attraktives Bühnenprogramm, einem Spielfest für die ganze Familie und zahlreichen Spiel- und Bewegungsangeboten ergänzt. Dabei empfiehlt es sich sportliche oder zumindest bequeme Kleidung anzuziehen, denn alle Angebote können aktiv durchgeführt werden.

Sport zum Sehen auf der Bühne mit Vorführungen aus unterschiedlichen Facetten der Duisburger Vereinssportangebote: verschiedene Trendsportarten, Thai Chi, Tanz, Fitness etc. und zahlreiche Informationsstände zeigen die Vielfalt der einzelnen Sportarten.

Sport zum Erleben auf den zahlreichen kleinen Aktionsflächen der Vereine und Fachschaften: hier können sie den Sportlerinnen und Sportlern über die Schulter schauen wie der Sport betrieben wird. Bewundern Sie die Tänzer ebenso wie die Judokas, die Fliegenden Homberger oder schauen sie sich die Technik des Sports an wie z.B. bei den Segelfliegern, den Kanuten, Seglern oder Tauchern.

Sport ausprobieren, dass können alle Besucher je nach ihrem Können und ihrem Interesse. Egal ob beim Tischtennis, Wrestling, Fechten, Fitness, Budo-Kampftechniken, Kunstradfahren, Modellflug oder Muay Thai: die Sportarten und Vereine laden ein, ihren Sport mitzumachen und zu erproben.

Für alle, die sich nicht sofort zum Mitmachen entscheiden können, bietet das Bühnenprogramm und die Aktiven an den Informationsständen der Vereine die Chance zuzuschauen und Appetit zu bekommen auf eigenes Bewegen. Über den ganzen Tag verteilt können alle Besucher einen attraktiven Querschnitt über die Duisburger Sportarten sehen. Dies geht los mit Aerobic und Judo und endet mit Squash und Tauchen.

Ebenso können die Kleinen ihr Geschick und ihre Bewegungsfreude beim Kibaz, dem Kinderbewegungsabzeichen, an der Hüpfburg und dem Spielfest der Sportjugend Duisburg oder der Tumbling-Bahn der Fachschaft Turnen erproben. Ausgerichtet für die ganze Familie können hier jung und alt gemeinsam Sport treiben.

Besonderer Gast ist in diesem Jahr die Initiative „Männergesundheit“ der Kommunalen Gesundheitskonferenz. Sie möchte an ihrem Stand am Kuhtor Duisburger Männer für ihre Gesundheit interessieren, Bewusstsein schaffen und aufzeigen, wie einfach Vorsorge sein kann.

All dies kommt durch die freundliche Unterstützung der Duisburger Firmen Sparkasse Duisburg, Stadtwerke Duisburg, König-Brauerei, Rheinfels-Quellen, Sinalco, Volksbank Rhein – Ruhr, GEBAG, den Wirtschaftsbetrieben Duisburg und dem Duisburg Kontor zustande.

Ergänzend dazu gibt es umfassende Informationen zum gesamten Sportangebot in Duisburg durch die zahlreichen Informationsstände von Vereinen und den Kooperationspartnern des Stadtsportbundes Duisburg.

Ort: Königstraße Duisburg

Samstag, 07. September 2019, 11 – 18 Uhr

Veranstalter: Stadtsportbund Duisburg

Das Programm

Bühnenprogramm an der Hauptbühne (Vorplatz Sparkasse Duisburg)

Moderation: Bülent Aksen

11.00 Uhr Rock ́n ́Roll 1. Duisburger Rock ́n ́Roll Club

11.10 Uhr Eröffnung Vorstand SSB

11.15 Uhr Tanzen TuS Hamborn-Neumühl 07

11.35 Uhr Budo-Demo PSV Duisburg Abtlg. Budo

11.55 Uhr Yoseikan/Selbstverteidigung 1. Duisburger Judo-Club

12.10 Uhr Himmelsstürmer Fliegende Homberger/Homberger TV

12.35 Uhr KuK Sool Wo FC Rumeln-Kaldenhausen

12.50 Uhr Kindertanz MSV Turnen

13.00 Uhr Muay Thai Kids Muay Thai

13.10 Uhr Schautanz Kleine Strolche

13.35 Uhr Wasserball ASCD

13.40 Uhr Cheerleading Duisburg Dockers

13.55 Uhr Budo-Demo PSV Duisburg

14.10 Uhr Kunstradfahren RMSV Wanderslust Hochheide

14.20 Uhr Himmelsstürmer Fliegende Homberger/Homberger TV

14.40 Uhr Taekwondo LT Sports

14.50 Uhr Schautanz Kleine Strolche

15.20 Uhr Modellflug FSC Duisburg Rheinhausen

15.30 Uhr Muay Thai Jugend Muay Thai

15.40 Uhr Akrobatik MSV Duisburg Turnen

15.50 Uhr Zirkus Bewegtes Zentrum

16.15 Uhr Schießsport BSV Rheinhausen

16.25 Uhr Kindertanz MSV Duisburg Turnen

16.30 Uhr Taekwondo LT Sports

16.40 Uhr Tai Chi FC Rumeln-Kaldenhausen

16.55 Uhr TaeKwonDo LT Sports

17.10 Uhr Unterwasserrugby DUC Duisburg

17.20 Uhr Zumba MSV Duisburg Turnen

17.25 Uhr Himmlsstürmer Fliegende Homberger / Homberger TV

17.45 Uhr Rock ́n ́Roll 1. Duisburger Rock ́n ́Roll Club

18.00 Uhr Abmoderation / Musik vom Band zum Ausklang

SPIELFEST

Bewegung, Spiel und Spaß für Kids Stadtsportbund und Sportjugend Duisburg

MITMACHEN UND INFORMATION

Segelfliegen Tauchen Fachschaft Luftsport DUC Duisburg

Taucher im Nordpark DSSC 09/20 Flossenteam Duisburg

Drachenboot Segeln Wanheimer Kanu-Gilde Duisburger Kanu- und Segelclub

Squash Leichtathletik SRC Duisburg TV Wanheimerort

Turnen Unterwasserrugby MSV Duisburg – Turnabteilung DSSC 09/20 Homberger TV DUC Duisburg

Schwimmen/Wasserball Fechten DSV 98 Duisburger Fecht Klub Amateur Schwimm-Club Eintracht Duisburg DSSC 09/20

Modellflug Cheerleading FSC Rheinhausen Duisburg Dockers

Tanzen Karate 1. Duisburger Rock ́n ́Roll Club TUSPO Huckingen SV SW Westende Hamborn „Die kleinen Strolche“ TUS Hamborn Neumühl

Budo Zirkus PSV Duisburg Bewegtes Zentrum FC Rumeln

Schach DLRG SF Brett vor ́m Kopp DLRG Duisburg Bahn Schachklub Weiße Dame Wedau B ́heim

Tumbling Stand up Paddling Homberger TV Wanheimer Kanu-Gilde

Thai Boxen Fitness Muay Thai Duisburg MSV Duisburg – Turnen

Tai Chi Einradfahren FC Rumeln Bewegtes Zentrum

RMSV Wanderlust

Wrestling Tischtennis Duisburg Dockers Meidericher TTC

WTTV

Basketball Klettern BG Duisburg West DAV Sektion Duisburg

American Football Judo Duisburg Dockers PSV Duisburg ASA Duisburg Vikings TV Germania

1.Duisburger Judo-Club

Kunstradfahren Leichtathletik RMSV Wanderlust TV Wanheimerort

Floorball Jiu-Jitsu Turnerkreis Duissern 1.Duisburger Judo-Club

Kanu Schießsport Freie Wasserfahrer Duisburg-Süd BSV Rheinhausen-Bergheim KSV Duisburg-Wedau Bertaasee Duisburg Sport- und Paddelclub Ackerfähre

TaeKwonDo LT Sports

Sponsoren Ohne die freundliche Unterstützung der Duisburger Firmen Sparkasse Duisburg, Stadtwerke Duisburg, König-Brauerei, Rheinfels-Quellen, Sinalco, Volksbank Rhein – Ruhr, GEBAG, den Wirtschaftsbetrieben Duisburg und dem Duisburg Kontor könnte die Veranstaltung in der jetzt vorliegenden Form nicht stattfinden.