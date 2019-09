3 wunderbare Orte in Düsseldorf, die Sie besuchen müssen

Deutschland ist das Land der Freiheit und der Gegensätze. Für Touristen, die über Deutschland sprechen, werden zum größten Teil immer Berlin, München oder Frankfurt in den Sinn kommen. Es gibt die Top 3 Städte, die von Touristen besucht werden. Dennoch gibt es in Deutschland kleine Städte, die sich in Charme und Harmonie mit Megacities messen können. Und das ist Düsseldorf. Es ist auch eine Stadt der Reichen. Wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, Geld zu verdienen, dann nutzen Sie diese Website. Düsseldorf ist eine tolle Stadt. Hier kreuzen sich moderne Technik und das historische Erbe Deutschlands. Düsseldorf liegt am Ufer des Rheins und ist ein Ort, der zwei Leben hat: ruhig und gemessen in der Altstadt und turbulent in neuen Gegenden. Möchten Sie wissen, welche Orte Sie unbedingt besuchen sollten, wenn Sie zum ersten Mal hier sind? Dann lesen Sie weiter!

Heute erzählen wir Ihnen von drei besonderen Orten, die alle Düsseldorfer Touristen besuchen müssen.

Schloss Benrath

Das 1775 erbaute Marionettenschloss ist ein unglaubliches historisches Erbe, das einst die Sommerresidenz des bayerischen Kurfürsten war. Das Schloss ist nicht puppengroß, da es 80 Zimmer enthält. Der französische Architekt Nicolas de Pigage schuf eine in Stil und Erscheinungsbild einzigartige Kreation, in der Sie eine Kombination aus Klassizismus und Rokokostilen betrachten können. Von den Fenstern aus können Sie die unglaubliche Schönheit des Teichs betrachten, in dem Enten schwimmen und das Wasser, in das der Rhein fließt. Das Schloss beherbergte lange Zeit Turnhallen für Mädchen und Jungen, und erst im Jahr 2000 wurde das Schloss zu einem Museum.

Burgplatz

Der Burgplatz befindet sich im historischen Zentrum der Altstadt. Es gibt eine Statue eines Monarchen auf einem Pferd, ein Rathaus und rund um den Umfang gibt es zahlreiche Souvenirläden und Bars mit einheimischem Altbier. Im Jahr 1288 wurde Düsseldorf eine Stadt und gleichzeitig wurde das Düsseldorfer Schloss an der Rheinküste gebaut. Seitdem ist der Burgplatz der zentrale Stadtplatz. Nach dem Tod Johann Wilhelms verlor die Burg an Bedeutung und wurde nicht mehr Residenz der Kurfürsten. Trotz der turbulenten Geschichte des Baus und der Nutzung des Platzes ist er heute einer der wichtigsten Orte für Touristen.

Aquazoo Löbbecke Museum

Das Aquazoo Löbbecke Museum in Düsseldorf ist sowohl ein Wasserpark als auch ein Museum und ein Zoo. Dieser Ort beherbergt mehr als 500 Tiere, Vögel, Reptilien, Fische und andere Vertreter der Fauna. Dieser Ort ist die Unterhaltung Nummer eins für Kinder unterschiedlichen Alters, da diese Einrichtung mit Glasvitrinen ausgestattet ist, durch die Sie Tiere, Eidechsen und Krokodile in sicherer Entfernung beobachten können. Unter anderem auch haben Besucher dieses Zentrums die Möglichkeit, ein Museum mit Skeletten verschiedener Fische mit einer detaillierten Beschreibung der einzelnen Fische zu besuchen und Filme anzusehen. Das Museum präsentiert auch Modelle der anatomischen Struktur von Tieren und demonstriert die Evolutionskette. Dieser Ort wird Besuchern jeden Alters viele Emotionen und neues Wissen bringen.

Jeder Ort auf der Welt, von Megastädten bis hin zu Kleinstädten, enthält eine Geschichte, die die lokale Architektur reflektiert und in Museen festgehalten wird. Das touristische Deutschland enthält vielfältige Antworten auf die Fragen der Touristen zu Geschichte und Kultur, enthält jedoch auch keine Unterhaltungsmöglichkeiten, die keine Sünde wären. Wir hoffen, dass diese kurze Liste Ihre Liste der Sehenswürdigkeiten in Düsseldorf ergänzt.