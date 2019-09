MSV Duisburg: Nachholspiel der Zebras gegen SV Meppen am 2. Oktober

Die am 7. Spieltag ausgefallene Begegnung zwischen dem MSV Duisburg und dem SV Meppen ist vom DFB neu terminiert worden.

Das Match, das am eigentlichen Termin 31. August 2019 wegen der Dacharbeiten abgesagt worden war, wird nun am Mittwoch, 2. Oktober 2019 – am Abend vor dem Tag der Deutschen Einheit -, ausgetragen. Anstoß in der schauinsland-reisen-arena ist dann um 19 Uhr.

Bereits erworbene Eintrittskarten zum ersten, regulären Termin bleiben natürlich auch für die Neu-Ansetzung gültig.