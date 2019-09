Duisburg: Ruhrort – Virtuose spielt Werke von Tschaikowsky im Hafenambiente

Vladimir Mogilevsky – The best of Peter Tschaikowsky

Der in Moskau geborene Klaviervirtuose Vladimir Mogilevsky ist zu Recht in den großen Konzerthäusern zu Hause. Ob im Leipziger Gewandhaus, der Berliner Philharmonie, dem Opernhaus in Istanbul oder dem Expo-Center Shanghai – überall wird die Vielseitigkeit des Pianisten von Kritikern und Zuhörern geschätzt. Von klassischen bis hin zu zeitgenössischen Komponisten zählen frische Interpretationen zu seinem breiten Repertoire.

Seine Konzertprogramme heben sich durch frischen Schwung und das Fehlen von fest vorgegebenen Mustern deutlich ab. In ihnen spiegeln sich immer interessante Konzepte und Ideen wieder. Immer auf der Suche nach niveauvollen Raritäten spielt Mogilevsky nicht nur das typisch klassische Standard-Repertoire, sondern er erweckt unbekannte Werke großer Komponisten zu neuem Leben.

Bereits im Alter von 5 Jahren entdeckte und förderte die renommierte Moskauer Gnessin-Musikschule seine außergewöhnliche Begabung. Im Alter von nur 8 Jahren führte er eigens für ihn von namhaften Komponisten geschriebene Stücke bei großen Festivals in Moskau auf. Dieser Tradition ist er treu geblieben und darum erhält er bis heute Werke von bekannten Komponisten aus der ganzen Welt. Sein Studium schloss Mogilevsky an der Gnessin-Musikakademie mit höchster Auszeichnung als Konzertpianist ab. Seit 1995 lebt Vladimir Mogilevsky in Deutschland.

Im Ophardt – Auditorium wird Vladimir Mogilevsky ein Solokonzert mit Werken des russischen Komponisten Peter Tschaikowsky aufführen. Neben der Großen Sonate op. 37 und „Lied ohne Worte“ werden unter anderem Konzertparaphrasen von Paul Pabst und Franz Liszt nach Auszügen aus der Oper „Eugene Onegin“ zur Aufführung kommen.

Das Ophardt – Auditorium ist ein Juwel im Kreativquartier Ruhrort: Direkt am Bunkerhafen gelegen, lässt sich durch die offene Glasfront das geschäftige Hafentreiben im stilvoll gestalteten Ambiente beobachten. Während Lastschiffe Container in Europas größten Binnenhafen transportieren, kann der Besucher an diesem Abend Kultur auf höchstem Niveau genießen. Dazu tragen der hochwertige Bösendorfer Flügel aus der AUDI-edition und die hervorragende Akustik des Konzertsaals entscheidend bei.

www.vladimirmogilevsky.de

Vladimir Mogilevsky – The best of Peter Tschaikowsky

Samstag, 7. September, 20 Uhr

Ophardt – Auditorium, Hafenstraße 69, 47119 Duisburg-Ruhrort

Eintritt: 15,00€

Der Konzertabend wird von der Firma Ophardt-Maritim unterstützt.