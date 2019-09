Brauhaus-Touren: Ulrich Becker zieht positives Resumee und lädt zum Saisonfinale

Ulrich Becker zieht voläufiges positives Resumee der von ihm veranstalteten Brauhaus-Touren mit Musik. Im Februar diesen Jahres war die erste Tour und nun geht es so langsam auf das Ende der diesjährigen Touren hin. Im Oktober diesen Jahres sind die letzten Touren geplant. Ob und wie U. Becker im kommenden mit den Touren weitermachen wird, ist noch nicht abschließend geklärt.

Zu Beginn dieser auch für Ulrich Becker neuen Art der Unterhaltung hat er das Gespäch mit dem Düsseldorfer Marketing gesucht. Seine Frage war, ob das Marketing auch seine Veranstaltung in das Programm mit aunehmen wollen. Diese Frage wurde abschlägig Beschieden.

„Das war ein harter Schlag“ so U. Becker. Denn geplant war, die Touren mit Hilfe des Düsseldorfer Marketing zu vermarkten. Aber was Becker einmal geplant hatte, wird auch umgesetzt. Sein Wissen aus dem Marketing konnte er nun nutzen und hat die Touren ohne Hilfe des örtlichen Marketings realisiert. Hinzu kam, dass er eine sehr viel höhere Kostenstruktur zu meistern hatte. Denn im Gegensatz zur Altbier-Safari hatte er bei jeder Biertour einen Musiker mit dabei. Und auch diese wollten etwas Geld dazu verdienen.

Selbstverständlich hatte den besten Kontakt zu Musiker aus der Region, die jeder aber auch zwischen 80€ und 100 € verdienen wollten. Und damit war es nicht genug, Denn schließlich versprach U. Becker jedem einzelnen Besucher noch den Genuss von fünf verschiedenen Altbieren, die im VK Preis von 24,90 € ebenfalls zugesichert wurden.

Nun konzipiert Ulrich Becker die Touren um. Im kommenden Jahr wird er die Touren nur noch als Special anbieten. An welchen Tagen die Tour stattfinden wird, ist noch nicht finalisiert.

Im diesen Jahr macht er den Anfang damit. Am 28.09.2019 wird es ein Oktoberfest in Zusammenarbeit mit dem Schlösser Qartier Boheme geben. Auf dieses tolle Event freut sich Becker ganz besonders, da auch er ein großer Fan des Münchner Oktoberfestes ist. Die Tickets für dieses Event sind etwas teurer als bislang. Die Karten kosten dann 34,90 € pro Person, Dafür ist der Eintritt zum Schlösser Quartier Boheme mit enthalten. Und natürlich beginnt diese Tour auch wieder am Uerige.

Im Preis mit enthalten sind dann insgesamt fünf Altbiere, die der Reihe nach am Uerige, Zum Schlüssel, im Schumacher und dann im Füchschen getrunken werden. U. Becker wird viel über die Geschichte der Altstadt erzählen und es wird wieder einer seiner Strassenmusiker mitgehen, der vor den fünf Brauereien jeweils ein Lied singen werden. Der Abschluss wird gegen 21 Uhr am Schlösser sein, um dann im Anschluss auf das Oktoberfest im Quartier Boheme zu gehen. Selbstverständlich wird auch U. Becker seine Tracht an diesem Tage anziehen, Und er erwartet das gleiche von allen mitlaufenden Menschen.

