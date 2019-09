Rot Weiß Oberhausen – Rot Weiss Essen – Derbysieg für RWE bei Nowak-Rückkehr

Rot-Weiss Essen gewinnt in Oberhausen mit 3:0. Joker und Comebacker Enzo Wirtz entscheidet Derby zusammen mit Joker Ayodele Adetula

Vor 9.674 Zuschauern gewinnt Rot-Weiss Essen souverän in Oberhausen. Besonders in der zweiten Halbzeit drehten die Männer von der Hafenstraße auf und sicherten somit den Sieg.

Aber von Anfang an. Bei perfektem Fußballwetter und guter Zuschauerkulisse taten sich beide Mannschaften relativ schwer. Keiner wollte etwas riskieren und somit blieben Chancen auf beiden Seiten Mangelware. Eine gute Drangphase der Essener ließ die Stimmung immer wieder aufbrodeln. Jedoch den Aufreger der ersten Halbzeit hatten die Kleeblätter. Der Pass von Pisano auf Oubeyapwa war perfekt getimed und dieser wäre durch gewesen, hätte der Schiedsrichterassistent nicht auf Abseits entschieden. Am Ende stand definitiv fest, dass es keine Abseitsposition gewesen ist und der daraus resultierende Treffer hätte zählen müssen. Das war es dann auch schon von der ersten Halbzeit.

In der zweiten Halbzeit brachte Christian Titz mit Enzo Wirtz einen frischen Mann, der dann auch in der 52. und 55. Minute zustach. Dieser kippte das Spiel und RWE schien mehr als beflügelt. Immer mehr Angriffe auf das Oberhausener Tor rollten und kurz vor Schluss war es Ayodele Adetula, der den Sack endgültig zu machte.

Es waren noch Chancen von Oguzhan Kefkir und erneut Enzo Wirtz, die das Ergebnis hätten hochschrauben können. Jedoch klärten die Kleeblätter einmal auf der Linie und Daniel Davari hielt einen schweren Ball von Kefkir. Nach 90 Minuten Derby, pfiff der Schiedsrichter auch ab und der Essener Andrang feierte den ersten Sieg nach sieben Jahren in Oberhausen.

Für RWE geht es am Freitag gegen den Drittligisten KFC Uerdingen im Niederrheinpokal weiter. Es wird ein Pokalabend an der Hafenstraße, wie in alten Zeiten. Anstoß ist um 19:30h Uhr an der Hafenstraße 97a im Stadion Essen.

Von Praktikant Luis Förster