MSV Duisburg: Max Jansen wird ein Zebra – „Will viele Siege und unvergessliche Momente!“

Der MSV Duisburg hat Mittelfeldspieler Max Jansen verpflichtet. Der 26-Jährige hat bis zu 30. Juni 2021 unterschrieben.

„Mit Max‘ Verpflichtung haben wir auf die schwere Verletzung von Connor Krempicki reagiert, der uns leider lange fehlen wird“, verdeutlicht Sportdirektor Ivo Grlic. „Max bringt ein Stück weit Erfahrung mit, wir wollen ihm bei uns helfen, wieder zu alter Form zu finden. Dazu kommt: als Junge aus Datteln kennt er die Mentalität, die wir und alle Zebras auf dem Platz sehen wollen, und wird keine lange Eingewöhnungsphase benötigen.“

„Max ist ein bodenständiger, aggressiver Mentalitätsspieler für die 6er- und 8er-Position. Er wird unseren kleinen Kader mit seiner Erfahrung aus der zweiten, aber auch aus der dritten Liga aufwerten und die durch Connors Verletzung entstandene Lücke besetzen“, betont Trainer Torsten Lieberknecht.

Jansen bestritt in der vergangenen Spielzeit neun Zweitliga- und zwei DFB-Pokalspiele für den SV Sandhausen; dazu kommen vier Einsätze in der Oberliga Baden-Württemberg; in der Spielzeit zuvor stehen 24 Zweitliga-Einsätze für den Mittelfeldspieler in der Statistik. Für den Halleschen FC stand er von 2014 bis 2016 in 57 Drittliga-Begegnungen auf dem Rasen.

„Ich freue mich auf diesen Traditionsverein und will dazu beitragen, dass wir gemeinsam viele unvergessliche Momente und Siege erleben“, sagt Jansen, der in ZebraStreifen mit der Rückennummer 21 auflaufen wird.

Das ist Max Jansen

Geburtsdatum: 26.05.1993

Geburtsort: Datteln

Größe: 1,76 m

Gewicht: 74 kg

Bisherige Vereine: SV Sandhausen, Hallescher FC, VfL Bochum, Schalke 04, FC Rhade