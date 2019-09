Duisburg: Maritimes Kinderfest im Binnenschifffahrtsmuseum am „Tag des offenen Denkmals“

Für die Kleinen gibt es ein attraktives Gewinnspiel, bei dem Kulturdezernent Thomas Krützberg die Preisverleihung übernimmt. Der Eintritt ist an diesem Tag frei. Für Essen und Trinken zu kleinen Preisen ist gesorgt.

Bei dem Fest können sich große und kleine Besucher schminken und an der Fotowand oder im Ruderboot in Kostümen als Land- oder Wasserratte ablichten lassen. Sportlich betätigen kann man sich an Ruder-Ergometern, die vom Homberger Ruderklub „Germania“ zu Verfügung gestellt und betreut werden, und nach Voranmeldung ist auch die Teilnahme an einem Mosaik-Workshop mit dem syrischen Künstler Mohamad Alnatour möglich. Erstmals präsentiert sich in diesem Jahr klasse.klassik, die Education-Abteilung der Duisburger Philharmoniker. Die Geigerin Anke Becker stellt Streichinstrumente vor, die auch ausprobiert werden dürfen.

In Kooperation mit der Stadtbibliothek findet um 12 und um 14 Uhr ein „Bilderbuchkino“ statt, in dem sich die Kinder auf eine spannende Traumreise begeben können. Um 11, 13 und 15 Uhr rockt dann „Buddy Ollie“ das Museum