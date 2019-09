Duisburg: Keeperacademy rettet Ex-Ennatz vor dem Arbeitsamt – Dennis Gerritzen unter Vertrag

Vor einigen Wochen ging noch ein Raunen durch die Fan-Szene. Xtranews berichtete. Nach über 8 Jahren Vereinszugehörigkeit trennte sich der MSV Duisburg vom beliebten Träger des Vereins-Maskottchens „Ennatz“. Über die Gründe wollte sich der Verein weder der Redaktion, noch Dennis Gerritzen gegenüber äußern. Man ließ den Vertrag auslaufen. Für Gerritzen ein Schlag ins Gesicht. Er fürchtete beim Arbeitsamt vorstellig werden zu müssen. Aber vor diesem finanziellen Fiasko bewahrt ihn nun eine der größten Torwartschulen Europas. Die Keeperacademy nahm den erfahrenen Sportfunktionär zum 01.09.2019 unter Vertrag.

Die Keeperacadamy ist mit über 400 Standorten in 9 Ländern vertreten und haben über 20.000 Torhüter im Training. Das Unternehmen ist europaweit eine der größten, wenn nicht sogar die größte Torwartschule. Die Institution unterhält auch Standorte außerhalb Europas. Sie kooperieren unter anderem mit Vereinen auch in der Premiere League/England. Es wird nachgesagt, das der Erfolg der Keeperacademy für sich spricht. Denn zu ihrem Klientel soll ein riesiger Pool an großen namenhaften Vereinen gehören. Man spricht mit der Keeperacademy von einem neuen Stern am Torwart-Himmel.

Dennis Gerritzen wird Marketingleiter. Geschäftsführer Sven Locke lobte bereits in der Öffentlichkeit seinen Neuzugang. Sven Locke selbst schnürrte einst beim MSV Duisburg seine Fußballschuhe. Doch eine schwere Verletzung bremste ihn auf seinem Weg in die Profi-Karriere aus. Sein Traum auf dem Platz zerplatzt wie eine Seifenblase. Doch hinter der Bande ist er zu einem der erfolgreichsten Unternehmer in der Fußball-Branche heran gewachsen. Er selbst wurde Torwart-Trainer. Erfolgreich sogar. Einst bei Wattenscheid und nun beim FC Kray. Der Unternehmer weist somit reichlich Erfahrungen auf. Der Erfolg seines Unternehmens spricht für sich.

Auch wenn Dennis Gerritzen einen Vertrag bei einem neuen Arbeitgeber unterzeichnet hat, bleibt er trotzdem dem MSV Duisburg verbunden. Ein Vertragsbestand sei, das er weiterhin seinen Posten als Abteilungsleiter der MSV Frauen weiterhin ausüben darf.