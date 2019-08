Rot Weiß Oberhausen empfängt Rot Weiss Essen zum Derby – Fans spielen eine tragende Rolle

k

Am Sonntag um 14 Uhr brennt der Rasen und die Hütte wird voll in Oberhausen. Das Traditionsduell zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen steht an. Die Verantwortlichen rechnen mit bis zu 12.000 Zuschauer, weshalb man schon die Tore um 12 Uhr öffnet.

Du Luft wird am Sonntag brennen, da zum einen das ewige Duell zwischen RWO und RWE ansteht. Zum anderen aber auch, weil Jörn Nowak an seine alte Wirkungsstette zurückkehrt. Ein Mann, den man hat mit Wehmut in Oberhausen ziehen lassen. Und dann noch zum verhassten Nachbarn. Jörn Nowak hat bisher Top-Arbeit in Essen geleistet und man darf gespannt sein, wie sich die Essener in Oberhausen präsentieren werden.

Der letzte Sieg von RWE gegen Oberhausen im Stadion Niederrhein war zuletzt im Jahr 2012. Diese Durststrecke wolle man nun beenden.

Rund 6.000 Essener werden sich auf den Weg an die Linderstraße 2-6 machen, um ihren Verein zu unterstützen und den ersten Sieg in Oberhausen seit sieben Jahren einzufahren.

RWE steht momentan mit fünf Punkten und einem Spiel mehr vor RWO auf Platz zwei. RWO rangiert auf Platz fünf der Tabelle und ist mindestens genau so heiß. Besonders RWO- Publikumsliebling, RWE-Schreck und Stürmer Raphael Steinmetz ist heiß auf das Duell. Der Oberhausener Jung weiß, wie Derby geht und hat in den letzten Jahren den Essenern oft wehgetan.

Seine Tore haben den Essenern oftmals Punkte gekostet.

Es wird ein Spitzenspiel auf den Rängen und auf dem Platz, bei dem sich keiner der Vereine Blöße geben möchte.

Von Praktikant Luis Förster