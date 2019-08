Duisburg: Novitas BKK Innenhafenlauf 2019 mit über 700 Teilnehmer in Jubiläums-Ausgabe

Am heutigen Samstag fiel erneut der Startschuss zum Innenhafenlauf in Duisburg. Über 700 Teilnehmer stellten sich der sportlichen Herausforderung bei brütenden Temperaturen. In diesem Jahr fand die 20. Ausgabe des beliebten Events statt. Der Hauptlauf fand unter dem Motto „No Limits“ statt.

Die Teilnehmer konnten frei entscheiden, wie viele Runden sie im Hafen drehten, bevor sie ins Ziel einliefen. Vor dem Hauptlauf konnten die kleinsten Sportskanonen der Gesellschaft im Bambinilauf und anschließenden Schülerlauf zeigen, was in ihnen steckt.

Die Fotostrecke zum Event finden Sie unter folgenden Link: https://www.xtranews.pics/index.php?/category/46

Die Ergebnisse der Läufer sind unterfolgenden Link abrufbar: https://innenhafenlauf-duisburg.de/ergebnislisten/