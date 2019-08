Duisburg: Anwohner der Ratingsee-Siedlung laden ein zum Sommerfest

Es riecht herrlich nach frisch gegrillten Bratwürstchen. Wer sich gerade in der Nähe der Zoppenbrückstraße in Meiderich aufhält, lässt sich heran locken. Je weiter man die Straße herunter läuft, desto intensiver wird der Grillgeruch und Musik hallt durch die Straße. Denn am heutigen Nachmittag findet die 1. Ausgabe des Sommerfestes der Meidericher Ratingsee-Siedlung statt.

Die Anwohner bieten neben Speis, Trank und Unterhaltung noch einen Trödelmarkt an. Hier sind unter anderem die gemeinnützigen Vereine „Zebras helfen Zebras e.V.“ und auch „Muddi hilft“ vertreten. Die Einnahmen aus dem Trödelmarkt der zuletzt genannten Vereinigungen wird zu Gunsten der Duisburger Obdachlosen in den Spendentopf fließen. Dieses Event entstand aus einer Idee heraus und soll jährlich stattfinden. Das Sommerfest läuft noch bis 22:45 Uhr. Wer heute noch nichts vor hat und Gutes tun will, ist herzlich willkommen.