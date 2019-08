Pop- und Gospeloratorium in Meiderich: Jesaja, der lange Weg zur Freiheit

Am Sonntag, 13. Oktober 2019 um 17 Uhr wird in der Evangelischen Kirche Auf dem Damm in Duisburg-Meiderich das Pop- und Gospeloratorium „Jesaja – Der lange Weg in die Freiheit“ aufgeführt. Das Werk von Prof. Hartmut Naumann dauert etwa 90 Minuten und enthält 16 groovige Songs, die ans Herz gehen und zum Mitgrooven einladen.

Ein etwa 70-köpfiger Chor – bestehend aus dem Hochschulchor der Ev. Pop-Akademie Witten, dem Chor Rhemissimo aus Bad Oeynhausen und dem Kirchenchor St. Victor Hamm-Herringen – erzählt die Geschichte des Propheten Jesaja und des Volkes Israel in der Zeit seiner Gefangenschaft in Babylon. Begleitet wird der Chor von einer professionellen 10-köpfigen Band. Daniel Drückes übernimmt Solo-Part des Jesaja, Nicole Trester übernimmt den Part der Erzählerin. Ein Teil der Einnahmen aus diesem Konzert kommt dem Förderverein pro doMMo zugute, der sich für den Erhalt der Ev. Kirche Meiderich engagiert.

Karten zum Vorverkaufspreis von 15 Euro sind im Gemeindebüro Auf dem Damm in Meiderich erhältlich.