„Seit 5:45 wird zurückgeschossen!“

Eine mahnende Revue zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren 4. September 2019

19:00 Uhr Veranstaltungsort:

Begegnungsstätte Haus am Schwanenring

Schwanenring 5

Die mahnende Revue wird gestaltet von Burkhard Sondermeier (Rezitation und Gesang) und Igor Kirillov (Klavier). Mit einem kurzen Impuls, der die Zeitumstände vor Augen führt, stimmt Studienleiter Jörgen Klußmann in den Abend ein . Was historische Abhandlungen allein nicht immer fassen können, wird in diesem Programm in Wort und Musik, aus der Feder ganz unterschiedlicher Zeitzeugen besser greifbar: die Verführung und Verführer, das Leid, die Opfer und die Folgen dieses Krieges, der die Welt für immer verändern sollte. Es ist der Versuch, anhand von Briefen, Tagebüchern, Essays, Liedern, Chansons und Kompositionen aus der Zeit vor während und nach dem Krieg Facetten dieser Zeit aufscheinen zu lassen.