Nachrichten und Termine aus Kirchenkreis, Gemeinden und Einrichtungen: Kurzinfos aus dem evangelischen Duisburg für die nächste Woche

Kircheneintrittsstelle an Salvator am Freitag geöffnet

Die Motive für den Kircheneintritt sind vielfältig: Die Suche nach Heimat und Gemeinschaft, Ordnung ins Leben bringen oder der Wunsch, Taufen, Hochzeiten, Bestattungen kirchlich zu gestalten. Aufnahmegespräche führt das Präsenzteam der Pfarrerinnen und Pfarrer in der Eintrittsstelle an der Salvatorkirche immer freitags von 14 bis 17 Uhr. Am Freitag, 6. September 2019 heißt Pfarrer Jürgen Muthmann in der Südkapelle der Stadtkirche neben dem Rathaus Zweifler, Unsichere, Kirchennahe oder solche, die es werden möchten, herzlich willkommen.

Service-Telefon

Das Service-Telefon der evangelischen Kirche in Duisburg ist am Montag, 9. September 2019 von Stephan Blank besetzt. In der Zeit von 18 bis 20 Uhr gibt der Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Alt-Duisburg Antwort auf Fragen rund um die kirchliche Arbeit unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 / 12131213.

Musikalischer Sommerabend in Obermarxloh

Auf feine, handgemachte Live-Musik ohne Spektakel und doppelten Boden kann man sich am Freitag, 6. September 2019 um 19 Uhr freuen. Dazu lädt die evangelische Bonhoeffer Gemeinde Marxloh Obermarxloh in das Kinder- und Familienzentrum Lutherkirche, Wittenberger Straße 15, ein, wo an dem Abend das Akustik-Duo „Liz & Taylor“ mit Stimme und Gitarre überzeugen werden. Im Eintritt von 10 Euro ist ein Getränk mit inbegriffen.

Schöpfung, Klima und „Fridays for Future“

Konfis stellen sich mit eigenem Gottesdienst vor

Die evangelische Kirchengemeinde Trinitatis begrüßt ihre neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden am Sonntag, 8. September 2019 mit einem Gottesdienst um 10.30 Uhr in der Buchholzer Jesus-Christus-Kirche. Vorbereitet haben ihn die Jugendlichen selbst, die sich anlässlich des anstehenden Weltklimagipfels in New York Gedanken zu den Themen Schöpfung, Klima und „Fridays for Future“ gemacht haben. Dazu passen Lieder von Michael Jackson, die Solistinnen unter der Leitung von Martina Grosse-Verspohl und der Gospelchor der Gemeinde unter der Leitung von Mechthild Dühr vortragen. Die Predigt hält Pfarrer Dirk Sawatzki. Im Anschluss sind alle kleinen Kinder mit ihren Eltern, Großeltern oder älteren Geschwistern eingeladen zur Kirche mit Kindern, die um 11.45 Uhr nach den Ferien nun wieder startet. Das Team wird geleitet von Pfarrerin Ute Sawatzki.

Kneipenquiz im Gemeindehaus

Zum „Kneipenquiz im Gemeindehaus“ laden Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde Wanheim Interessierte ein. Mehrere Gruppen werden am Mittwoch, 4. September 2019 im Gemeindehaus, Beim Knevelshof 45, das eigene Wissen über Gott, die Welt sowie Duisburg und Wanheim auf den Prüfstand stellen können. Durch mehrere vorgegebene Antwortmöglichkeiten soll die Aufgabe dennoch nicht zu schwer werden. Das Kneipenquiz mit Wissen und Getränken beginnt um 20 Uhr.

Ökumenische Bergmesse auf der Hildebrand-Höhe

Eine kleine Tradition hat im Duisburger Süden mittlerweile die „Bergmesse“ auf der Heinrich-Hildebrand-Höhe unterhalb der Landmarke „Tiger & Turtle“. Evangelische und katholische Kirchengemeinde sorgen gemeinsam für die Gestaltung, der Bürgerverein kümmert sich um die Logistik. So auch in diesem Jahr am Samstag, 7. September 2019 um 16 Uhr.

Kinderkirche in der Stadtmitte

Die evangelischen Kirchengemeinden Alt-Duisburg und Neudorf-West laden einmal im Monat Mädchen und Jungen im Alter von vier bis elf Jahren zum Kinderkirchenmorgen ein. An dem Samstag stehen zwischen 10 und 12.15 gemeinsames Singen, Geschichten hören und erleben, basteln und beten im Vordergrund. Zum Abschluss gibt es ein gemeinsames Essen. Der nächste Termin ist Samstag, 7. September 2019 in der Duisserner Lutherkirche, Martinstr. 37. Weitere Informationen hat Pfarrer Stephan Blank (0203 / 24808).

Mini-Gottesdienst für Kinder in der Marienkirche

Einen Minigottesdienst gibt es am Sonntag, 8. September 2019 um 11.30 Uhr in der Marienkirche Innenstadt, Josef-Kiefer-Straße 10. Eingeladen sind alle Kinder im Alter bis zu sieben Jahren mit ihren Familien. Den 20minütigen Gottesdienst, der sich bei den Inhalten und Liedern nach den Möglichkeiten und dem Temperament der Jüngsten orientiert, leitet Pfarrer Stephan Blank. Danach folgen ein kreativer Teil im Gemeindehaus und ein gemeinsames Essen. Weitere Infos hat Pfarrer Blank (Tel.: 0203 / 24808).

Kinderbibelmorgen in Wanheimerort

Die evangelische Gemeinde Wanheimerort lädt wieder zum Kinderbibelmorgen. Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren treffen sich am Samstag, 7. September 2019 im Gemeindehaus Vogelsangplatz und beginnen den Bibelmorgen um 9.30 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück. Weitere Informationen hat Pfarrer Jürgen Muthmann (Tel.: 0203 / 722383).

Mit der Kirche ins Gespräch kommen

Presbyter und Ehrenamtliche der evangelischen Kirchengemeinde Obermeiderich laden unter dem Motto „Kirche kann mich mal kennenlernen“ Interessierte dazu ein, mit ihnen über Kirche und Glaube ins Gespräch zu kommen. Ansprechen will die Gemeinde insbesondere die Menschen, die durch die großformatigen Plakate im Rahmen der Werbekampagne „Kirche kann mich mal…“ auf die Gemeinde aufmerksam wurden und ihr nun Fragen stellen möchte. Treffpunkt ist Freitag, 6. September 2019 um 19 Uhr das Gemeindezentrum an der Emilstr. 27. Wer es jetzt zeitlich nicht schafft, sollte sich den Nachfolgetermin notieren: 25. September 2019, 19 Uhr am gleichen Ort.

Polizei informiert Senioren über das Recht am eigenen Bild

Das Begegnungs- und Beratungszentrum für ältere Bürger der evangelischen Kirchengemeinde Neudorf-West lädt zum Vortrag in die Gustav-Adolf-Str. 65 ein. Es geht am Donnerstag, 5. September 2019 um 14 Uhr um das „Recht am eigenen Bild“, über das Hauptkommissar Thorsten Meldau aufklärt. Der Eintritt ist frei, Anmeldungen sind erforderlich (0203 / 79908111).

Disney-Klassiker auf großer Leinwand

Kinoabend in der Duisserner Notkirche

Fans des Disney-Klassikers „Arielle – Die Meerjungfrau” können das Abenteuer der Tochter von Meeresgott Triton am Mittwoch, 4. September 2019 um 18 Uhr in der Notkirche, Martinstr. 37, in Gemeinschaft mit anderen auf großer Leinwand sehen. Den Zeichentrick-Spaß können sich Besucherinnen und Besucher mit Eis am Stil versüßen oder Popkorn zum Film knabbern. Im Anschluss gibt es im Café Notkirche einen kleinen Imbiss mit Kaffee, Saft, Schorle oder Wasser. Der Kinotag kostet drei Euro; Anmeldungen sind ab sofort bei Pfarrer Stefan Korn (Tel.: 0203 / 330490) möglich.