MSV Duisburg: Torwartteam komplett – Steven Deana hält bis 2021

Der MSV hat Keeper Steven Deana verpflichtet. Der Torhüter erhält einen Zwei-Jahres-Kontrakt.

Nach Absolvieren der sportmedizinischen Untersuchung hat der Schweizer am Donnerstag, 29. August 2019, einen bis zum Ende der Spielzeit 2020/21 laufenden Vertrag unterzeichnet. Der Keeper stand zuletzt für den FC Aarau zwischen den Pfosten und kommt ablösefrei an die Westender Straße.

„Mit Steven“, verdeutlicht Sportdirektor Ivo Grlic, „haben wir genau den erfahrenen Schlussmann gefunden, den wir gesucht haben, um unser Torwartteam zu komplettieren.“ Der 29-Jährige hatte sich zuletzt bereits im Training bei den Zebras in Meiderich präsentiert.

Deana bestritt zwölf U-Länderspiele für die Eidgenossen und gewann 2015 mit dem FC Sion den Schweizer Cup. „Steven ist ein routinierter Keeper mit Erst- und Zweitliga-Erfahrung in seiner Heimat. Wir haben viele Gespräche geführt, er weiß um die Situation bei uns, ist aber in einem Alter, in dem er auch noch sehr ehrgeizig ist. Er wird uns als Schlussmann und als Typ gut tun“, sagt Torwarttrainer Sven Beuckert über den Neuzugang.

„Ich will helfen, dass unser Team den guten Saisonstart hochhalten und seine Ziele erreichen kann“, sagte Deana, der mit MSV-Stürmer Petar Sliskovic gemeinsam beim FC Aarau gespielt hat und sich über die Zebras „bei meinem besten Kumpel Rolf Feltscher“ informiert hat. Der Schlussmann: „Rolf hat mir total begeistert vom MSV erzählt. Ich bin topmotiviert für diesen Traditionsverein!“

Das ist Steven Deana

Geburtstag: 04.03.1990

Geburtsort: Schaffhausen, CH

Größe: 1,90 m

Gewicht: 86 kg

Bisherige Vereine: FC Aarau, FC Wil 1900, FC Sion, FC Vaduz, Grasshoppers Zürich, FC Wetzikon