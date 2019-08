Duisburg: Führung durch die Steiff Schulte Webmanufaktur in Neudorf

Seit Generationen lieben Kinder auf der ganzen Welt ihren Teddybären. An dem Erfolg der Firma Steiff ist von Anfang an eine Manufaktur aus Duisburg-Neudorf beteiligt. Der Schulte-Mohair-Pelz macht den Teddy erst zum Kuschelbären. Seit 1902 liefert die Schulte Webmanufaktur den Webpelz höchster Qualität an die Firma Steiff. 2009 wurde der Betrieb an der Holteistraße Teil der Steiff-Gruppe und zur Steiff Schulte Webmanufaktur GmbH. Alle Teddybären-Liebhaber dürfen sich freuen, denn Duisburg Kontor bietet exklusive Steiff-Führungen an.

Der nächste Termin ist am Donnerstag, 12. September 2019, 10:00 Uhr statt. Die Führung dauert ca. 1 Stunde und kostet 3,00 € pro Person. Alle Interessierten können sich noch bis Samstag, 07. September 2019, bei der Tourist Information (Königstraße 86, 47051 Duisburg), telefonisch unter 0203 / 285440 oder via E-Mail an service@duisburgkontor.de anmelden.

