Lernschwächen beheben einfach gemacht

Immer öfter ist zu beobachten, dass Kinder eine Lernschwäche in der Schule entwickeln. Dadurch wird auch die Belastung der Eltern erhöht, da sie sich in einer Form der Doppelbelastung wiederfinden. Sie begegnen dem Problem auf unterschiedliche Art und Weise. Einerseits wird versucht, die Lernschwäche durch Eigeninitiative zu bekämpfen, andererseits sucht man nach alternativen Formen der Bewältigung des Problems. Die Online Nachhilfe bietet sich in dieser Form als geeignete Lösung an, die man auch in der Form sehr leicht zugänglich im Internet finden kann. Immerhin lässt sich auf diese Art und Weise auch eine sehr gute Partnerschaft mit den Lehrern und dem Schulpersonal Ihres Kindes finden. In vielen Tools werden die Lehrer auch eingebunden, sodass unter Umständen auch Arbeiten kontrolliert werden können und diese dann durch das Lehrpersonal ergänzt werden können. Man darf auch den positiven Lernfaktor nicht vergessen, denn er erhöht das Selbstverständnis einer Möglichkeit der Problemlösung.

Wann sollte man mit der Planung beginnen?

Man sollte am besten zeitgerecht damit beginnen, die Nachhilfe in Anspruch zu nehmen. In vielen Schulen kommt es daher schon frühzeitig zu einer besonderen Form der Schulung, indem man sich nachhaltig darum bemüht, das Kind in einem Förderunterricht anzumelden. Dies erfolgt auf Initiative der Schule. Die Schule gilt als Verantwortungsträger und trägt auch die Pflicht mit sich herum. Wenn der Lehrer zu Beginn des Schuljahres mit den Eltern spricht, dann werden auch mögliche Lernschwächen diskutiert. Meist kennt der Lehrer diese ja bereits aus den Vorjahren. Dadurch erhöht sich auch die Möglichkeit des Erfolges, denn je eher mit der Nachhilfe begonnen wird, desto besser ist auch der Lernerfolg. Immerhin könne man auf diese Weise auch den neu im Unterricht gelernten Stoff sehr gut in den Förderunterricht einbauen. Man kennt heute auch kombinierte Formen des Förderunterrichts und der Nachhilfe.

Die Nutzung von Online-Tools in der Nachhilfe 2.0

Das Internet spielt bei der Bewältigung der Lernschwäche eine immer größer werdende Rolle. Man muss dabei auch bedenken, dass die Kombination des persönlichen Unterrichts mit jenem des Unterrichts im Internet zahlreiche Vorteile für das Kind bringt. Aber auch die Eltern profitieren von einer gesteigerten Effizienz im Unterricht. Auf diese Art und Weise können mehrere Komponenten erfolgreich kombiniert werden.