Duisburg: Hafenlegenden-Tour am 1. September – Von Tönnekesdrieter über Moby Dick bis Tante Olga

Köln hat „Tünnes & Schäl“. Düsseldorf seinen „Radschläger“. Und der Duisburger Hafenstadtteil Ruhrort hat den „Tönnekesdrieter“. Noch nie von gehört? Dann wird es Zeit, die lustige Geschichte der Kultfigur kennenzulernen. Aber Vorsicht – sie ist nicht ganz „stubenrein“. Bei der neuen „Hafenlegenden“-Tour dreht sich alles um historische Figuren mit Legenden-Potential. Da wäre beispielsweise „Tante Olga“, die sagenumwobene Chefin des Lokals, das ihren Namen trug. Die „Lords“ standen dort auf der Bühne. Selbst Udo Lindenberg kannte „Tante Olga“.

Noch recht unerforscht ist die Rolle der Ruhrorter Bürger und (auch niederländischen) Binnenschiffer beim heldenhaften Widerstand gegen die Nazis. Auch das wird bei der Führung thematisiert. Ebenso der feuchtfröhliche Aspekt, dass in Ruhrort bis in die 1960er Jahre mehr als 100 Kneipen zuhause waren. Logisch, dass hier das Rezept eines Kräuterlikörs entwickelt wurde, dessen Rezept bis heute geheim und dessen Name „Ruhrorter Stadtgespräch“ vielsagend ist.

Dieses und viel mehr erfahren die Tourteilnehmer bei ihrem zweistündigen Rundgang durch das kultige Ruhrort, wo die Geschichten und Legenden quasi auf der Straße liegen. Auch ein Pottwal wird eine Rolle spielen, der als „Moby Dick“ in Ruhrort Geschichte schrieb.

Tickets (20,- Euro/Person inkl. Kostprobe Kräuterlikör) erhalten Sie unter www.du-tours.de oder direkt vor Ort beim Tourstart im DU Tours Hafenlager, Dammstraße 1 (Eingang via Leinpfad).

Die nächste Tour findet am kommenden Sonntag, 1. September 2019, 12.00 Uhr statt.

Unser „Hafenlager“ in Duisburg-Ruhrort (Nähe Pegel Ruhrort) hat sonntags von 12.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.

Bis zum 15. September ist dort auch unsere Fotoausstellung „Illuminiertes Duisburg – Lichtkunst im Kunstlicht“ zu sehen.