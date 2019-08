Duisburg: Hamborner Wohnungsbörse vermittelt ein Zuhause

Am Donnerstag, 5. September 2019 lädt die Kooperationsgemeinschaft Wohnen und Leben in Duisburg (Woledu) erneut zur Wohnungsbörse an den Hamborner Altmarkt ein. Beteiligt sind Wohnungsunternehmen, wohnungsnahe Dienstleister und die Stadt Duisburg.

Insgesamt elf Aussteller informieren zwischen 9 und 13 Uhr über konkrete Wohnangebote, Besichtigungstermine können direkt vor Ort vereinbart werden. „Hier auf der Wohnungsbörse zeigt sich die bunte Vielfalt der Duisburger Wohnungsunternehmen: Von der kleinen Wohnungsgenossenschaft bis zum größten Wohnraumanbieter Duisburgs, von den traditionellen Unternehmen bis zu bislang unbekannten Akteuren. Wer eine Wohnung sucht, sollte einen Besuch am 5. September unbedingt einplanen“, empfiehlt Sozialdezernent Thomas Krützberg.