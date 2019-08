Duisburg: Erneut Brandstiftung in Meiderich

In den frühen Morgenstunden wurde in Duisburg-Meiderich auf der Arnold-Dehnen-Straße ein hochwertiger Mercedes der E-Klasse in Brand gesetzt. Zunächst wurde die rechte Seitenscheibe zerschlagen und ein Brandbeschleuniger in den Wagen geworfen. Der Innenraum brannte komplett aus.

Erst vor einigen Tagen ereignete sich ein ähnlicher Vorfall mit einem Smart ebenfalls auf der Arnold-Dehnen-Straße.

Nachdem die Löscharbeiten abgeschlossen wurde, kam der dazu gerufene Abschleppdienst. Dieser konnte das zerstörte Fahrzeug nur mit einem Kran verladen. Der Wagen wurde für weitere Ermittlungsarbeiten sicher gestellt.