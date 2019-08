Duisburg: Brennendes Auto sorgt für kilometerlangen Stau auf der A40

Auf der A40 in Richtung Venloe brannte heute Mittag auf der linken Spur kurz vor der Anschlußstelle Duisburg-Homberg ein Kleinwagen aus. Nach einem Auffahrunfall auf einen Volvo geriet der Kleinwagen, ein VW Up aus unerklärlichen Gründen in Brand und brannte bis zur Unkenntlichkeit aus. Das Feuer hatte sich bis in den Asphalt gefressen. Für die Feuerwehr ein Großaufgebot. Denn die Autobahn musste kurzweilig voll gesperrt werden. Somit bildete sich ein Rückstau von gut 10 Kilometer bis nach Mülheim. Ernsthaft verletzt wurde zum Glück niemand.

Die Abschleppwagen, die zur Bergung beider Fahrzeuge geordert wurden, mussten entgegen der Fahrtrichtung auf die Autobahn auffahren. Es war nicht möglich eine Rettungsgasse bis zum Unfallort zu bilden. Nach der Verladung beider Unfallfahrzeuge war es möglich eine Spur für den liegen gebliebenen Verkehr frei zu machen. Gegen 15 Uhr war die Bergung erledigt und die Autobahnmeisterei traf ein um die Schäden zu begutachten. Der Verkehr in Richtung Venloe kann nur einspurig erfolgen. In Richtung Essen wurde die Autobahn nach den Löscharbeiten komplett wieder frei gegeben. Die gesperrte Spur ist durch den Brand erheblich beschädigt worden. Der Zustand der Fahrbahndecke lässt es nicht zu, das der Verkehr darüber rollen kann. Da noch Absperr-Fahrzeuge der Autobahnmeisterei sind noch mit der Sicherung der Stelle beschäftigt, was zur Stunde noch zu erheblichen Rückstau führt.