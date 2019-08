Zweites politisches Nachtgebet zum Thema Kunststoffmüll: Allerlei verpackungsfrei

Vor einem Monat ging es beim Politischen Nachtgebet in der Kreuzeskirche Duisburg-Marxloh, Kaiser-Friedrich-Str. 40, um eine Bestandsaufnahme zum Problem Verpackungsmüll. Bei der Fortsetzung am Montag, 2. September 2019 um 18 Uhr stehen nachhaltige Lösungen im Vordergrund: Eingeladen sind Inhaber eines Unverpackt-Supermarktes und Kerstin Ciesla vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND).

Annette und Sebastian Metzgen führen ihren Unverpackt-Supermarkt in Bottrop seit 2017. Beide berichten in der Kreuzeskirche vom Konzept und den Erfahrungen mit „allerlei verpackungsfrei“, so der Name des Geschäftes. Kerstin Ciesla vom BUND hingegen ist zum Thema Plastikmüll und Meeresschutz angefragt. Beide Aspekte werden auf Wunsch der Besucher des letzten Nachtgebetes zusammengeführt, denn diese konnten konkrete Gesprächspartnerwünsche äußern. Wie eng die Vermeidung von Verpackungsmaterial aus Plastik mit dem Überleben der Meeresbewohner zusammenhängt, wird deshalb auch in der Diskussion ganz deutlich werden.

Interessierte sind herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei. Das Politische Nachtgebet wird veranstaltet von dem Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt, der Katholischen Arbeitnehmerbewegung, der IG Metall, der Evangelischen Bonhoeffer Gemeinde Marxloh-Obermarxloh und der Katholischen Gemeinde St. Norbert Pfarrei DU-Nord. Weitere Informationen unter www.nachtgebet.de.