MSV Duisburg: Zebras vs SV Meppen offiziell abgesagt – Neuer Termin noch offen

Das für Samstag, 31. August 2019, geplante Heimspiel unserer Zebras gegen den SV Meppen ist offiziell abgesagt.

Der Deutsche Fußball Bund hat am Montag, 26. August 2019, beide Clubs von der finalen Absage unterrichtet. Die Begegnung kann auf Grund von Problemen bei den Lichtstegplatten in der schauinsland-reisen-arena nicht durchgeführt werden. Alle Infos zum „Dachschaden“ beim MSV finden Sie hier.

Einen Nachholtermin gibt es aktuell noch nicht, allerdings wird die Begegnung voraussichtlich nicht vor dem Heimspiel des MSV gegen den TSV 1860 München (21. September 2019) ausgetragen. Bereits erworbene Eintrittskarten für die Begegnung behalten natürlich auch am neuen Termin ihre Gültigkeit.

Sollten Fans mit bereits erworbenen Tageskarten für das MSV-Spiel gegen den SV Meppen am neuen Termin verhindert sein, können sie (bereits jetzt) ihre Eintrittskarte an der Vorverkaufsstelle, an der sie ihr Ticket erworben haben, unkompliziert zurück tauschen.