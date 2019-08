Duisburg: Fundsachenversteigerung bei der Bezirksverwaltung Mitte

Alle Duisburgerinnen und Duisburger sind herzlich zu der öffentlichen Fundsachenversteigerung am Freitag, 30. August, ab 13 Uhr im Innenhof der Bezirksverwaltung Mitte am Sonnenwall 73-75 (Eingang „An der Bleek“) eingeladen.

Unter den über 3.000 Fundstücken befinden sich eine Vielzahl an namhaften Kleidungsstücken, Schmuck, Kosmetik und Parfüms, Elektrogeräte, Kinderspielzeug, Fahrräder aller Art und vieles mehr. Entweder einzeln oder auch zu Versteigerungspaketen zusammengepackt, werden die Fundsachen nach einem halben Jahr Aufbewahrungsfrist versteigert und kommen somit „unter den Hammer“.

Die Versteigerung erfolgt gegen Höchstgebot und nur gegen Barzahlung.

(Pressemeldung vom 26.08.2019)