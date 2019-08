Outdoorkicker als Spendenerlös

Bereits zum zehnten Mal sammelten die Ruhrorter Bürger beim „Lebendigen Adventskalender“ im Dezember 2018 für einen guten Zweck. Abend für Abend ging die Spendendose beim inzwischen nicht mehr wegzudenkenden Traditionsevent im Hafenquartier herum. Angeregt vom Kreativquartier Ruhrort und dem Ruhrorter Bürgerverein von 1910 e.V. trifft man sich an jedem Abend im Advent, um einem kleinen kreativen Beitrag des jeweiligen Gastgebers beizuwohnen, der das jeweilige Tagestörchen öffnet.

Diesmal kam der Erlös einer Anschaffung für das Schifferkinderheim des Caritasverbands zugute. Das Schifferkinderheim Nikolausburg vom Caritasverband Duisburg e.V., ist eine Einrichtung der Erziehungshilfe in Duisburg-Ruhrort und verfügt über ein differenziertes Leistungsangebot mit ca. 200 Plätzen im stationären, teilstationären und ambulanten Bereich. Ein Outdoor-Kicker konnte im Hof der in der Nikolausburg an der Fürst-Bismarck-Str. 42 angesiedelten Einrichtung aufgebaut werden. Für die Kinder der Wohngruppen bietet dieser eine zusätzliche Möglichkeit zur sportlichen Freizeitgestaltung. Fußball und die Fußball AG gehören zur Tradition des Schifferkinderheims. Fußball verbindet Jung und Alt. Eltern und Kinder kommen miteinander in Aktion. Beim Fußball oder Kickern gibt es keine Sprachbarrieren – es ist eine Sprache, die jeder versteht

Mit einer kleinen Feierstunde am Donnerstag, 29. August ab 11 Uhr soll der Kicker nun eingeweiht werden. Wir laden Sie herzlich ein, die Gelegenheit zu nutzen, den Kicker mit uns auszuprobieren und sich aus erster Hand über diese gelungene Gemeinschaftsaktion zu informieren.