Vorschau 5. Spieltag- RWE empfängt Wattenscheid 09

Nach dem 1:1 in Rödinghausen und den drei Siegen vorher, kann man sagen, dass der Saisonstart in Essen gelungen ist. Gegen den Mitfavoriten SV Rödinghausen konnte man am vergangenen Wochenende einen Punktgewinn bejubeln.

Doch am Freitag um 19:30 Uhr erwartet die Essener wieder ein ganz anderes Spiel.

Der Gegner aus Wattenscheid ist heiß auf das Flutlichtspiel an der legendären Hafenstraße und widr mit mehr als 100 Prozent in das Spiel gehen. Mit einer fünfstelligen Zuschauerzahl rechnen die Verantwortlichen in Essen.

RWE möchte die Serie weiter fortsetzen und auch im fünften Spiel in Serie ungeschlagen bleiben.

Dennoch weiß man, dass man mit Wattenscheid einen Gegner vor der Brust hat, der schwer und unangenehm zu bespielen ist.

Die SG ist mittlerweile zu einem kleinen Angstgegner der Essener geworden. Die letzten vier Spiele konnte man gegen die 09-er nicht mehr gewinnen.

Deswegen ist auch in diesem Spiel wieder 100 prozentiger Einsatz gefragt, um die Hafenstraße wieder zum Beben zu bringen.

Der Fußball in Essen macht wieder Spaß und deswegen kommen die Leute wieder und wollen auch dieses Spiel wieder zu einem Fest machen.

(Gastbeitrag von Luis Förster)