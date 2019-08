Eurasian Resources Group: Aluminiumproduktion im ersten Halbjahr 2019 um 2,4 % gestiegen

Die Primäraluminiumproduktion von Kazakhstan Aluminium Smelter JSC (KAS), stieg im ersten Halbjahr 2019 um 2,4 % auf über 130.000 Tonnen – im gleichen Zeitraum 2018 waren 127.000 Tonnen produziert worden. Das Unternehmen steht unter der Eurasian Resources Group (ERG), einem der weltweit führenden diversifizierten Rohstoffkonzerne mit Sitz in Luxemburg.

Auch im Export wurde ein deutliches Wachstum verzeichnet – im ersten Halbjahr auf mehr als 122.000 Tonnen Primäraluminium, was einem Anstieg von 5,2 % gegenüber den 116.000 Tonnen im Vorjahreszeitraum entspricht.

Benedikt Sobotka, CEO der Eurasian Resources Group, sagte, man freue sich über die steigende Primäraluminiumproduktion, die abermals die solide Leistung des kasachischen Aluminiumschmelzwerks des Konzerns unter Beweis stellte. Das Werk ist die erste und einzige Produktionsstätte für hochwertiges Primäraluminium in Kasachstan und das Geschäftsherzstück des Konzerns in dem Land. Man sei gut dafür aufgestellt, den steigenden internationalen Bedarf für den Rohstoff zu decken, so Sobotka.

Über die Eurasian Resources Group:

Die Eurasian Resources Group (ERG) ist ein führender diversifizierter Rohstoffkonzern, der Bergbau, Verarbeitung, Energie, Logistik und Marketing unter sich vereint. Der Konzern ist derzeit in 15 Ländern weltweit tätig und ist ein bedeutender Arbeitgeber der Branche. Im Jahr 2019 feiert die Eurasian Resources Group ihr fünfjähriges Jubiläum sowie 25 Jahre Geschäftstätigkeit in Kasachstan.

Die ERG ist für ein Drittel der Metall- und Bergbauindustrie in der Republik Kasachstan verantwortlich und ist der weltweit größte Produzent von kohlenstoffreichem Ferrochrom nach Chromgehalt. Zudem zählt sie zu den größten Produzenten von Aluminiumoxid und Eisenerzprodukten in Eurasien. Sie ist der einzige Hersteller von hochwertigem Aluminium in Kasachstan und zählt zudem zu den wichtigsten Kupfer- und Kobaltproduzenten.

Der Konzern ist auch ein wichtiger Energielieferant und ein großer Eisenbahnbetreiber in Zentralasien, er betreibt Produktionsbetriebe in Kasachstan, die zu den führenden Unternehmen des Landes gehören, darunter Kazchrome, SSGPO, Kazakhstan Aluminium Smelter (KAS), Aluminium of Kazakhstan, Eurasian Energy Corporation, Shubarkol Komir, Transportation Group TransCom, 3-Energoortalyk und ERGService.

Die ERG ist unter anderem auch in Afrika tätig, hier fördert und verarbeitet der Konzern Kupfer und Kobalterz und hat kürzlich auch das Projekt Metalkol Roan Tailings Reclamation (RTR) ins Leben gerufen, eine große Wiederaufbereitungsanlage für Kupfer- und Kobalterz-Bergerückstände in der Demokratischen Republik Kongo. Der Konzern unterhält weitere Entwicklungsprojekte in den Bereichen Kraftwerkskohle, Mangan, Platin, Bauxit und Flussspat in Südafrika, Simbabwe, Mali und Mosambik. Die ERG betreibt über ihr Unternehmen Sabot, einen Logistikdienstleister für Nord-Süd-Korridore, eine eigene Lieferkette auf dem Kontinent.

In Südamerika, im brasilianischen Bundesstaat Bahia, nimmt die ERG mit einem integrierten Bergbau- und Logistikprojekt eine Vorreiterrolle in der Branche ein, das Projekt umfasst die Eisenerzmine Pedra de Ferro, den Tiefwasserhafen Porto Sul und die damit verbundene neue FIOL-Breitspurbahn.

ERG ist Gründungsmitglied der auf der Plattform des Weltwirtschaftsforums ins Leben gerufenen Global Battery Alliance, die sich für eine ethische und nachhaltige globale Lieferkette für die Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energietechnologien und Smartphones einsetzt, um zur Vierten Industriellen Revolution und einer kohlenstoffarmen Wirtschaft beizutragen.