MSV Duisburg: Nach Sturm erneuter Dachschaden – MSV vs Meppen vor Absage

Das Heimspiel des MSV gegen den SV Meppen muss auf Grund eines neuerlichen Schadens am Tribünendach wahrscheinlich verschoben werden. Nach dem stürmischen Wind zum Wochenende 17./18. August 2019 hat eine neuerliche Überprüfung der Lichtstegplatten in der schauinsland-reisen-arena ergeben, dass die Verschraubung der Unterkonstruktion der noch nicht entfernten Lichtstegplatten eine mögliche Gefahr darstellt.

Damit wird das für Samstag, 31. August 2019, angesetzte Heimspiel der Zebras gegen den SV Meppen vermutlich nicht statt finden können, teilte die Stadionprojektgesellschaft mit.

„Nach dem schweren Wetter vom vergangenen Wochenende ist eine neuerliche Überprüfung der Lichtstegplatten-Konstruktion in Auftrag gegeben worden“, erklärte Dirk Broska, Geschäftsführer der Stadionprojektgesellschaft, am Donnerstag, 22. August 2019. „Heute wurde mir mitgeteilt, dass die Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Zum aktuellen Zeitpunkt muss ich davon ausgehen, dass das Spiel gegen den SV Meppen am 31.08.2019 in Duisburg abgesagt werden muss.“

Die mit der Durchführung der Kontrolle beauftragte Firma begründete, „dass die Schraubverbindung der Aluminium-Unterkonstruktion derart fortgeschritten korrodiert ist, dass die Schrauben nur noch locker in der Verbindung sitzen. Ein Herunterfallen der Schrauben kann nicht ausgeschlossen werden.“

Bereits im Februar 2019 waren die Lichtstegplatten im Tribünendach über der Ost-Tribüne entfernt worden; damals hatten Gutachten ergeben, dass alle übrigen Teile der Dachkonstruktion der ab 2004 umgebauten arena intakt sind. Über Hintergründe zu den jetzt aufgetretenen Mängeln informiert die Stadionprojektgesellschaft in einer Medienrunde am Freitag, 23. August 2019.

Der ZebraShop und die Geschäftsstelle des MSV in der schauinsland-reisen-arena sind von den aktuellen Maßnahmen nicht betroffen und zu den üblichen Geschäftszeiten geöffnet.

Die Stadionprojektgesellschaft geht aktuell davon aus, dass alle Arbeiten nach der Länderspielpause Anfang September 2019 abgeschlossen sein werden und damit die Austragung des Heimspiels gegen den TSV 1860 München (Samstag, 21. September 2019, 14 Uhr) nicht gefährdet ist.

Über eine finale Absage der Begegnung gegen den SV Meppen ist der MSV mit dem DFB und dem SV Meppen im direkten Kontakt.