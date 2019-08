Mahlzeit: Der neue Campus-Report ist erschienen

Es ist angerichtet! In seiner aktuellen Ausgabe serviert der CAMPUS:REPORT, das Magazin der UDE, Essen in mehreren Gängen: Wissenschaftler erklären, ob Insekten unser neues Fleisch werden, wie die smarte Küche das Kochen verändert und warum Schmecken nicht nur auf der Zunge passiert.

„Das mag ich nicht!“, sagt in den ärmsten Regionen Afrikas niemand. Zwei Forscherinnen berichten über ihre Erfahrungen dort – auch mit Delikatessen wie Boa constrictor. Über ‚andere Länder, andere Tischsitten‘ staunte man schon in der Frühen Neuzeit; der Sekretär eines reisenden Adligen erzählt.

Du bist, was du isst – stimmt das? Und wer ist der Herr der Bienen an der UDE? Antworten hat der CAMPUS:REPORT. Er wird in den nächsten Tagen an der Uni ausgelegt. Online gibt‘s ihn hier.