Der Aufstieg der Sport-Casino Spiele in Online Casinos

Jedes Mal, wenn ein Fußball-Superstar bei einem Verein wie Bayern München oder Real Madrid unterschreibt, kann man in Ihrem Vertrag oft den Begriff „Bildrechte“ wiederfinden. Diese Bildrechte weisen auf die Möglichkeit hin, dass der Spieler durch Verwendung seiner Bilder Geld verdient. Er kann bei der neusten Werbung von Adidas auftreten, oder in einem neuen PlayStation-Spiel auftauchen. Egal in welchem Medium, Fußballstars können ihre Bilder und Aufnahmen benutzen, um zusätzlich neben ihrem außerordentlichen Gehalt, welches sie von den Vereinen gezahlt bekommen, noch extra Geld zu verdienen.

Allerdings erwartet man nicht, Bilder und Aufnahmen seines Lieblingsfußballvereins in Online Casinos zu sehen. Allerdings enthalten viele der populären Casino Spiele mittlerweile Aufnahmen von den besten Spielern der Gegenwart und Vergangenheit.

Top Trumps Spiele online unter den Populärsten

Ein gutes Beispiel sind die Top Trumps Spiele, die man online auf Casino.com Deutschland finden kann. Eins dieser Spiele – Top Trumps: World Football Stars – basiert auf dem internationalen Fußball. Der Spieler kann eine Nation wählen. Falls er Deutschland auswählt, wird er während des Spiels viele Stars aus der deutschen Nationalmannschaft zu Gesicht bekommen. Andere Spiele der Serie enthalten Fußball-Legenden wie Franz Beckenbauer und Lothar Matthäus.

Die Top Trumps Spielereihe beinhaltet viele Spiele, die regelmäßige Updates bei großen Wettbewerben wie der FIFA Weltmeisterschaft erhalten. Fußball ist allerdings nicht das einzige Thema der Sport-Casino Spiele und es gibt viele andere Titel. Frankie Dettori, ein Jockey, der als der Beste der modernen Ära angesehen wird, hat auch eine Reihe an Casino Spielen herausgebracht. Eins der bekanntesten Spiele ist Frankie Detorri’s Magic Seven Slot, welches den Tag zelebriert, an dem er sieben aufeinanderfolgende Rennen am Ascot Racecourse im Jahre 1996 gewann.

Microgaming ist ein erfolgreicher Entwickler von Sport-Casino Spielen

Microgaming, einer der größten Entwickler von Casino Spielen, hat verschiedene online Spielautomaten basierend auf Sportarten veröffentlicht. Das Thema der Spiele ist unter anderem Basketball, Tennis, Fußball und Rugby. All diese Spiele sind Nachfolger des sehr populären Breakaway Slot, welches von Eishockey handelte. Zwar ist der Release dieser Spiele schon einige Jahre her, allerdings haben sie ihre Beliebtheit und Sportfans behalten.

Gehen wir zurück zum Fußball: Es gibt ein aktuell sehr beliebtes Spiel namens Football Champions Cup von NetEnt, welches viele Fußballfans anzieht. Es ist nicht offiziell vermarktet wie die Top Trumps Spiele, allerdings enthält es viele Minispiele, die auf Fußball basieren, um so Fans des Sports zu begeistern. Allerdings gibt es auch einige Fußball Casino-Spiele die als veraltet angesehen werden können: Zum Beispiel Bench Warmers: Football Girls and Soccer Babes. Diese Spiele sind etwas anzüglich bei der Darstellung von Frauen, weshalb Sie in einem Online Casino des 21. Jahrhunderts etwas fehl am Platz sind.

Zum Abschluss noch ein Kommentar zur Zukunft von Sport-Spielen in Live Casinos. Softwareentwickler haben bereits angefangen, soziale Spiele zu entwickeln, welche dem Spieler die Möglichkeit bieten, ein Kartenspiel mit echten Dealern zu spielen, während sie Fußball-Ergebnisse diskutieren. Diese Spiele befinden sich noch in der Entwicklungsphase, man kann aber erwarten, dass der Zusammenschluss von Sport und sozialen Spielen bald geschehen wird.