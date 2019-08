Duisburg: Jahresrückblick der ehrenamtlichen Sprachmittler

Vor gut einem Jahr haben die Sprachmittler der Stadt Duisburg ihre Zertifikate für die Qualifizierung zur Laien-Sprachmittlung erhalten. Seitdem sind sie stadtweit im Einsatz. Sie ermöglichen oder erleichtern die Kommunikation zwischen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte ohne oder mit geringen Deutschkenntnissen und öffentlichen Einrichtungen, Bildungs- und Beratungsstellen. Die Sprachmittler waren bereits in unterschiedlichen Bereichen tätig (z. B. Straßenverkehrsamt, Gesundheitsamt, Frühe Hilfen des Jugendamtes, Hebammen-Begleitung, Flüchtlingshilfe, Sozialpädiatrische Zentren (SPZ), Schulen und Kitas, Stadtsportbund, Amt für Soziales und Wohnen, Bürger- und Ordnungsamt, Malteser Migrantenambulanz, Frauenberatungsstellen).

Dr. Ralf Krumpholz, der für Integration zuständige Beigeordnete, zieht nach einem Jahr der Einsätze der Sprachmittler Bilanz: „Das Angebot ist für die zugewanderten Menschen, für Engagierte in Vereinen und für Mitarbeitende der Stadt Duisburg eine große Bereicherung. Die niederschwellige unmittelbare Unterstützung bei der Kommunikation zwischen den Institutionen und den Personen mit Zuwanderungsgeschichte haben zum Abbau von Diskriminierung und zur Erhöhung der gesellschaftlichen Teilhabe geführt.“ Das Kommunale Integrationszentrum Duisburg hat derzeit 16 Sprachmittler für die Sprachen Arabisch, Berberisch, Bulgarisch, Dari, Englisch, Farsi, Französisch, Kurdisch (Kurmanci, Sorani), Rumänisch, Spanisch, Russisch, Polnisch, Portugiesisch und Türkisch ausgebildet. Neben den mündlichen Übersetzungen haben die Sprachmittler auch Broschüren und Flyer in mehrere Sprachen übertragen. Ab September werden weitere 26 Sprachmittler qualifiziert. Im Anschluss daran kann eine Unterstützung auch in den Sprachen Albanisch, Bosnisch, Hindi, Italienisch, Lettisch, Serbokroatisch, Tamil sowie einige westafrikanische Sprachen angeboten werden.

In monatlichen Austauschtreffen werden Einsätze besprochen, Fragen geklärt und fortlaufende Schulungen zu Themen wie Datenschutz, Gesundheitsfragen, Verbraucherschutz durchgeführt. Für einige Sprachmittler war ihre ehrenamtliche Tätigkeit ein Sprungbrett zurück in die Berufswelt. Sie haben den Pool bereits verlassen, da sie in der Integrationsarbeit ihre berufliche Karriere fortsetzen können. Sprachmittler können von in Duisburg ansässigen Vereinen und Institutionen des Sport-, Kultur-, Bildungs- und/oder Sozialbereichs, von Ämtern sowie von Non-Profit-Unternehmen angefragt werden. Der Einsatz in Bereichen mit unmittelbaren Rechtsfolgen ist ausgeschlossen. Für die Auftraggeber ist die Sprachmittlung kostenfrei. Sollte Bedarf an einer Sprachmittlung bestehen, können Sie sich an das Kommunale Integrationszentrum der Stadt Duisburg wenden. Koordinatorin der Einsätze ist Heidrun Oberländer-Yilmaz (h.yilmaz@stadt-duisburgde).

(Pressemitteilung vom 16.08.2019)