Die Digitale Kirche trifft sich in Essen: Über Podcasts, Blogs und neue Formen der Gemeindearbeit

Lange waren vor allem Lehrstühle an den Universitäten, Arbeitszimmer in den Pfarrhäusern und Beiträge in Fachzeitschriften die Orte, wo wissenschaftliche Theologie getrieben wurde. Das hat sich durch die digitalen Medien deutlich geändert. Offenere Formate des Austauschs entstehen, Internetforen, Gruppen auf Social Media oder theologische Blogs. Theologie findet mehr und mehr öffentlich statt.

Dabei können sich Begegnung im Netz und Begegnung vor Ort gegenseitig stärken. Deshalb bieten die Evangelische Akademie im Rheinland und die Evangelische Kirche im Rheinland zum zweiten Mal ein Netzwerktreffen an für alle, die selbst einen theologischen Blog schreiben:

Treffen für theologische Blogger*innen

Freitag, 13. September 2019

14.00 bis 18.30 Uhr

Veranstaltungsort:

Haus der Evangelischen Kirche

III. Hagen 39, 45127 Essen

Der Eintritt ist frei.

Um Anmeldung wird gebeten:

https://barcamp-kirche-online. de/

Den Einführungsvortrag hält der katholische Pastoraltheologe Professor Dr. Wolfgang Beck, Mitglied der Redaktion von feinschwarz.net. Seit seiner Gründung 2015 ist das Theologische Feuilleton feinschwarz.net zu einem der meist gelesenen Publikationen im kirchlichen Spektrum avanciert.

Im Anschluss: 6. Barcamp Kirche Online

Im Anschluss an das Bloggertreffen (ab 18.30 Uhr) beginnt das „6. Barcamp Kirche Online“ der rheinischen, westfälischen und lippischen Kirche (13. – 15.9.2019). Es ist eine Plattform für alle, die sich für digitale Themen im Zusammenhang mit Kirche und Gemeinde interessieren. Hier treffen sich Anfängerinnen, Fortgeschrittene und Profis, Haupt- und Ehrenamtliche, Webseiten-Administratorinnen, Datenschützerinnen, Social-Media-Begeisterte, Podcasterinnen und … Wir laden herzlich dazu ein!

Das Barcamp Kirche Online ist eine so genannte Unkonferenz – außer dem Zeitplan gibt es im Vorfeld keine festen Referentinnen oder festgelegten Themen. Das Tagungsprogramm entsteht erst vor Ort: Die Teilnehmerinnen bringen ihre Fragen, Themen und Informationen mit und stellen gemeinsam daraus das Programm zusammen.

Mehr Informationen zu beiden Veranstaltungen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter: https://barcamp-kirche-online. de/